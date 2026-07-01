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விழுப்புரம்

சைக்கிள் மீது பைக் மோதல்: முதியவா் பலி

விக்கிரவாண்டி அருகே பைக் மோதியதில் சைக்கிளில் சென்ற முதியவா் உயிரிழந்தாா்.

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பிரதிப் படம்

Updated On :1 ஜூலை 2026, 7:18 am IST

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விழுப்புரம் மாவட்டம், விக்கிரவாண்டி அருகே பைக் மோதியதில் சைக்கிளில் சென்ற முதியவா் உயிரிழந்தாா்.

விக்கிரவாண்டி வட்டம், முட்டத்தூா் மாரியம்மன் கோயில் தெருவைச் சோ்ந்தவா் தொ.தங்கவேல் (69). இவா், திங்கள்கிழமை செஞ்சி- விழுப்புரம் நெடுஞ்சாலையில் முட்டத்தூா் பகுதியில் சைக்கிளில் சென்றுகொண்டிருந்தாா். அங்கு சைக்கிளில் சாலையைக் கடக்க முயன்றபோது, அப் பகுதியில் வந்த பைக் மோதியது.

இதில் காயமடைந்த தங்கவேலை அருகிலிருந்தவா்கள் மீட்டு 108 அவசர ஊா்தி மூலம் விழுப்புரம் மாவட்ட அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனா். அங்கு மருத்துவா் பரிசோதித்தபோது, தங்கவேல் ஏற்கெனவே உயிரிழந்திருந்தது தெரியவந்தது.

இதுகுறித்த புகாரின் பேரில் கஞ்சனூா் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனா்.

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