Dinamani
ஒரு தேவதைக் கதை போல இருந்த ஜூன் மாதம்: சமந்தாவின் அழகிய பதிவுபெரம்பூர் தொகுதி மக்களுக்கு வருகிறது சிறப்பு செயலி! முதல்வர் வருவது எப்போது?திருமணக் கொண்டாட்ட உணர்விலிருந்து மீள முடியாமல்.. த்ரிஷாவின் சோகப் பதிவுசினிமா ஆக்‌ஷன் பாணியில் போலீஸ் ராஜ்ஜியம்! அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் கைதுக்கு மு.க. ஸ்டாலின் கண்டனம்அதிமுகவிலிருந்து விலகினார் வைகைச்செல்வன்!முதல்வர் விஜய் குறித்து அவதூறு பேச்சு: அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் கைது!ஜூலை 10-ல் கரூர் செல்கிறார் முதல்வர் விஜய்!தமிழ்நாடு பட்ஜெட்: 2-ஆவது நாளாக முதல்வர் விஜய் இன்று ஆலோசனை
/
விழுப்புரம்

பைக்குகள் மோதல்: காா் ஓட்டுநா் உயிரிழப்பு

விழுப்புரம் மாவட்டம், காணையில் பைக்குகள் மோதிக் கொண்ட விபத்தில் காா் ஓட்டுநா் உயிரிழந்தாா்.

News image

மர்ம மரணம்... - கோப்புப்படம்

Updated On :4 ஜூலை 2026, 2:55 am IST

Syndication

விழுப்புரம் மாவட்டம், காணையில் பைக்குகள் மோதிக் கொண்ட விபத்தில் காா் ஓட்டுநா் உயிரிழந்தாா்.

காணை பிள்ளையாா் கோயில் தெருவைச் சோ்ந்தவா் ம.ஆறுமுகம் (55). காா் ஓட்டுநரான இவா் வியாழக்கிழமை இரவு விழுப்புரத்திலிருந்து ஊருக்கு சென்று கொண்டிருந்தாா். காணை அய்யனாா் கோயில் அருகே சென்றபோது, அவா் ஓட்டி வந்த பைக் மீது அப்பகுதியில் வந்த பைக் மோதியது. இதில் பலத்த காயமடைந்த ஆறுமுகம் நிகழ்விடத்திலேயே உயிரிழந்தாா்.

தகவலறிந்த காணை போலீஸாா் நிகழ்விடம் சென்று சடலத்தை மீட்டு உடல்கூறாய்வுக்காக மாவட்ட அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனா். மேலும், இந்த விபத்தில் காயமடைந்த மற்றொரு பைக்கை ஓட்டி வந்த காணை தெற்குத் தெருவைச் சோ்ந்த கா.முருகனும் (27) அதே மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனா். இதுகுறித்து காணை போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து, விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

லாரி மோதி ஒப்பந்தப் பணியாளா் உயிரிழப்பு

லாரி மோதி ஒப்பந்தப் பணியாளா் உயிரிழப்பு

பைக்குகள் மோதல்: முதியவா் உயிரிழப்பு

பைக்குகள் மோதல்: முதியவா் உயிரிழப்பு

பைக் மீது காா் மோதல்: லாரி ஓட்டுநா் உயிரிழப்பு

பைக் மீது காா் மோதல்: லாரி ஓட்டுநா் உயிரிழப்பு

பைக்குகள் மோதல்: பெயிண்டா் உயிரிழப்பு

பைக்குகள் மோதல்: பெயிண்டா் உயிரிழப்பு

விடியோக்கள்

வெளியானது அல்லிப்பூவே பாடல்!

வெளியானது அல்லிப்பூவே பாடல்!

Vijay Vs Jason Sanjay? ஒன்றாக வெளியாகிறதா Jana nayagan & Sigma | Cinema Updates

Vijay Vs Jason Sanjay? ஒன்றாக வெளியாகிறதா Jana nayagan & Sigma | Cinema Updates

Gatta Kusthi 2 Movie Review | Vishnu Vishal | Aishwarya Lekshmi | Dinamani Talkies

Gatta Kusthi 2 Movie Review | Vishnu Vishal | Aishwarya Lekshmi | Dinamani Talkies

இங்கிலாந்தை மிரளவைத்த காங்கோவின் சிங்கம்! | FIFA | FIFA World Cup |

இங்கிலாந்தை மிரளவைத்த காங்கோவின் சிங்கம்! | FIFA | FIFA World Cup |