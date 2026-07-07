நாளைய மின்தடை! கீழ்பெரும்பாக்கம்

/
கீழ்பெரும்பாக்கம் ( விழுப்புரம் நகரம்)
நேரம்: காலை 9 மணி முதல் பிற்பகல் 2 மணி வரை.
பகுதிகள்: கீழ்பெரும்பாக்கம் வீட்டு வசதி வாரியக் குடியிருப்புப் பகுதிகள், கிழக்கு பாண்டி சாலை, மகாராஜாபுரம் மின்வாரியக் காலனி, கா.குப்பம் சாலை.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.