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விழுப்புரம்

200 யூனிட் இலவசம்: விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் 74,075 மின் நுகா்வோா்கள் பயன்!

விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் 200 யூனிட்டுகள் கட்டணமில்லா மின்சாரம் வழங்கும் திட்டத்தில் நிகழ் மாதத்தில் 74, 075 மின் நுகா்வோா்கள் பயனடைந்துள்ளனா் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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பிரதிப் படம்

Updated On :12 ஜூலை 2026, 1:31 am IST

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விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் 200 யூனிட்டுகள் கட்டணமில்லா மின்சாரம் வழங்கும் திட்டத்தில் நிகழ் மாதத்தில் 74, 075 மின் நுகா்வோா்கள் பயனடைந்துள்ளனா் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதுகுறித்து விழுப்புரம் மாவட்ட நிா்வாகம் சனிக்கிழமை வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு: தமிழக முதல்வா் ச.ஜோசப் விஜய் அறிவித்தபடி, விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் 2 மாதங்களுக்கு 500 யூனிட்டுகள் வரை மின்சாரம் பயன்படுத்தும் வீட்டு மின் நுகா்வோா்களுக்கு 200 யூனிட்டுகள் கட்டணமில்லா மின்சாரம் வழங்கும் திட்டத்தில் நடப்பு மாதத்தில் 74,075 மின் நுகா்வோா்கள் பயனடைந்துள்ளனா் என அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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