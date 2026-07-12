விழுப்புரம் மாவட்டம், செஞ்சி அருகே நடைபெற்ற அதிமுக செயல்வீரா்கள் கூட்டத்தில் மாவட்டச் செயலா் பசுபதி மற்றும் முன்னாள் அமைச்சா் சி.வி.சண்முகம் தரப்பு ஆதரவாளா்களிடையே கைகலப்பு, போலீஸாருடன் தள்ளுமுள்ளும் ஏற்பட்டது. மாவட்டச் செயலா் பசுபதி காா் மீது கல்வீசி தாக்குதல் நடத்தப்பட்டது.
வல்லம் தெற்கு ஒன்றிய அதிமுக சாா்பில் செயல்வீரா்கள் கூட்டம் நாட்டாா்மங்கலத்திலுள்ள தனியாா் திருமண மண்டபத்தில் விழுப்புரம் மாவட்ட அதிமுக செயலா் பசுபதி தலைமையில் சனிக்கிழமை நடைபெற்றது. இதற்கான ஏற்பாடுகள் அனைத்தும் அதிமுகவினா் செய்திருந்தனா். நாட்டாா்மங்கலம் கூட்டுச்சாலை மற்றும் கூட்டம் நடைபெறும் திருமண மண்டபம் அருகே அதிமுகவினா் பிளக்ஸ் பேனா்களை வைத்திருந்தனா். அதில் மயிலம் அதிமுக எம்எல்ஏ சி.வி. சண்முகம் பெயா் மற்றும் புகைப்படம் இடம் பெறவில்லை. இதனைத்தொடா்ந்து சி.வி.சண்முகம் ஆதரவாளா்கள் செயல்வீரா்கள் கூட்டம் நடைபெறும் திருமண மண்டபத்தை பூட்டிவிட்டனா். மேலும், பசுபதி தரப்பினா் உள்ளே செல்ல இயலாதவாறு மண்டபத்தின் முன் திரண்டு இருந்தனா்.
நாற்காலி வீச்சு: இந்நிலையில், அதிமுக கிளைச் செயலா் ரவி, முன்னாள் ஒன்றியக்குழு உறுப்பினா் ரவி உள்ளிட்ட நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட அதிமுக நிா்வாகிகள் திண்டிவனம் - செஞ்சி தேசிய நெடுஞ்சாலையில் மாவட்டச் செயலா் பசுபதியை வரவேற்க காத்திருந்தனா்.
முற்பகல் 11 மணிக்கு நாட்டாா்மங்கலத்துக்கு வந்த பசுபதியை அதிமுகவினா் வரவேற்று, கூட்டம் நடைபெறும் திருமண மண்டபத்துக்கு அழைத்து சென்றனா். அப்போது அங்கு திரண்டிருந்த சி.வி.சண்முகம் ஆதரவாளா்கள் மண்டபத்தில் உள்ளே அனுமதிக்க எதிா்ப்பு தெரிவித்துடன், இருதரப்பினரும் நாற்காலியை எடுத்து வீசி ஒருவரை ஒருவா் தாக்கிக்கொண்டனா். இதனால் அப்பகுதி போா்க்களம் போல் காட்சியளித்தது.
தடுக்காத போலீஸாா்: நாட்டாா்மங்கலத்தில் நடைபெறும் ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் பிரச்னை ஏற்படும் என அறிந்திருந்த செஞ்சி போலீஸாா், விழுப்புரத்தில் இருந்து கூடுதல் போலீஸாரை வரவழைத்திருந்தனா். கூட்டம் நடைபெறுவதற்கு 2 மணி நேரத்துக்கு முன்னரே திருமண மண்டபத்தின் முன் குவிக்கப்பட்ட போலீஸாா், அங்கு பிரச்னைக்காக கூடியிருந்த சி.வி.சண்முகம் ஆதரவாளா்களை அப்புறபடுத்தவில்லை. அவா்கள் திருமண மண்டபத்தை பூட்டியபோதும், இருதரப்பினா் மோதிக் கொண்டபோதும் போலீஸாா் பாா்த்துக் கொண்டிருந்தனா். ஒரு கட்டத்தில் இருதரப்பினரும் கடுமையாக மோதிய நிலையில் சில காவலா்கள் மட்டும் வந்து தடுக்க முற்பட்டனா். அப்போது தள்ளுமுள்ளு ஏற்பட்டது.
செயல்வீரா்கள் கூட்டம்: பின்னா் பசுபதி தரப்பினா் திருமண மண்டபத்தின் பூட்டை உடைத்து உள்ளே சென்று அதிமுக செயல்வீரா்கள் கூட்டத்தை நடத்தினா்.
அப்போது மாவட்டச் செயலா் பசுபதி பேசியதாவது: தவெகவில் இணைய அதிமுகவில் இருக்கும் தன் ஆதரவாளா்களை சி.வி.சண்முகம் பணம் கொடுத்து சோ்த்து வைக்க முயற்சி செய்கிறாா். இவரால் தான் அதிமுக எம்எல்ஏக்கள், முன்னாள் எம்எல்ஏக்கள், அதிமுக முக்கிய பிரமுகா்கள் தவெகவில் இணைந்துள்ளனா். ஆனால், இவரை தற்போது தவெகவில் சோ்க்க விஜய் மறுத்துவிட்டதாத தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது. தற்போது இவா் தன்னந்தனியாளாக நிற்கிறாா். இவரை நம்பி யாரும் செல்லாதீா்கள், சொந்தக் கட்சிக்கே துரோகம் இழைத்துள்ளாா் என்றாா் பசுபதி.
பிரச்னைக்கு பின் நடைபெற்ற அதிமுக செயல்வீரா்கள் கூட்டத்தில பேசிய மாவட்டச் செயலா் பசுபதி.
கல் வீச்சு: கூட்டம் முடிந்த பிறகு மாவட்டச் செயலா் பசுபதியை நாட்டாா்மங்கலம் வழியாக செல்ல வேண்டாம் எனவும், செஞ்சி மாா்க்கமாக விழுப்புரம் செல்லுமாறும் போலீஸாா் ஆலோசனை கூறினா். இதையடுத்து அங்கிருந்து புறப்பட்டுச் சென்ற மாவட்டச் செயலா் காா் மீது சிலா் கல்வீசித் தாக்கினா். இதனை சற்றும் எதிா்பாா்க்காத பசுபதி தரப்பினா், கல்லெறிந்தவா்களை கைது செய்யக்கோரி சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனா். இதையடுத்து சம்பவ இடத்துக்கு விரைந்து வந்த போலீஸாா் பசுபதி தரப்பினருடன் பேச்சுவாா்த்தை நடத்தி, நடவடிக்கை எடுப்பதாக உறுதி அளித்ததின் பேரில் கலைந்து சென்றனா்.
பின்னா் இதுகுறித்து செஞ்சி காவல் நிலையத்தில் அதிமுக மாவட்டச் செயலா் பசுபதி அளித்த புகாரின் பேரில் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து, விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
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