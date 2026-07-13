Dinamani
மெய்யான சமூக நீதி, நிலையான வளர்ச்சி, வேளாண்மை எழுச்சியே நம் இலக்கு: அண்ணாமலைதவெக அரசு இந்த ஆண்டு ரூ. 85 ஆயிரம் கோடி கடன் வாங்கப்போகிறது : அண்ணாமலைவீ தி லீடர்ஸ் அமைப்பின் இலக்கை 50% எட்டிவிட்டோம்: அண்ணாமலை2026 போல 2031-ல் ஆட்சி மாற்றம் நடக்கும்: அண்ணாமலை உறுதிஎதிர்க்கட்சி தூண்டுதலால் டாஸ்மாக் ஊழியர்கள் போராட்டம்! அமைச்சர் விக்னேஷ்பாடகி ஜானகியின் மறைவு வருத்தமளிக்கிறது: ராகுல் காந்தி
/
விழுப்புரம்

பெண்ணைத் தாக்கி நகை பறித்த வழக்கு: இருவா் கைது

விழுப்புரம் மாவட்டம், மயிலம் அருகே வயலில் புல் அறுத்துக் கொண்டிருந்த பெண்ணைத் தாக்கி தங்க நகையை பறித்துச் சென்ற வழக்கில் இளைஞா்கள் இருவரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

News image

கைது - சித்திரிப்பு

Updated On :13 ஜூலை 2026, 1:39 am IST

Syndication

விழுப்புரம் மாவட்டம், மயிலம் அருகே வயலில் புல் அறுத்துக் கொண்டிருந்த பெண்ணைத் தாக்கி தங்க நகையை பறித்துச் சென்ற வழக்கில் இளைஞா்கள் இருவரை போலீஸாா் ஞாயிற்றுக்கிழமை கைது செய்தனா்.

மயிலம் அருகிலுள்ள கொரலூா் கிராமத்தை சோ்ந்தவா்கள் அ.வசந்தி (55), அமிா்தம் (65). இவா்கள் இருவரும் வெள்ளிக்கிழமை அங்குள்ள வயலில் புல் அறுத்துக் கொண்டிருந்தனா். அப்போது, அங்கு வந்த அடையாளம் தெரியாத இரு இளைஞா்கள் வசந்தியை கல்லால் தாக்கி, கொலை செய்து விடுவதாக மிரட்டி அவா் அணிந்திருந்த மூக்குத்தி, கம்மல் உள்பட 12 கிராம் தங்க நகைகள், 100 கிராம் வெள்ளிக் கொலுசு ஆகியவற்றை பறித்துச் சென்றனா்.

இதுகுறித்த புகாரின் பேரில் மயிலம் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வந்தனா். விசாரணையில், புதுச்சேரி மாநிலம், திருக்கனூரை அடுத்துள்ள வினாயகபுரம் கிராமத்தைச் சோ்ந்த செ.யாகராஜன் (27), ம.ஹரி கிருஷ்ணன் (19) ஆகியோா் நகை பறிப்பில் ஈடுபட்டது தெரியவந்தது. இதையடுத்து மயிலம் போலீஸாா் ஞாயிற்றுக்கிழமை இருவரையும் கைது செய்தனா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

பெண்ணைத் தாக்கி தங்க நகைகள் பறிப்பு

பெண்ணைத் தாக்கி தங்க நகைகள் பறிப்பு

பாபநாசத்தில் பைக் திருடிய இருவா் கைது

பாபநாசத்தில் பைக் திருடிய இருவா் கைது

மணல் கடத்தல்: இருவா் மீது வழக்கு

மணல் கடத்தல்: இருவா் மீது வழக்கு

மதுபாட்டில்கள் பதுக்கல்: இருவா் கைது

மதுபாட்டில்கள் பதுக்கல்: இருவா் கைது

விடியோக்கள்

வெளியானது டிரெயின் படத்தின் டீசர்!

வெளியானது டிரெயின் படத்தின் டீசர்!

ஃபிபா: தரவரிசையில் Top 4-ல் இருக்கும் அணிகள் அரையிறுதிக்குத் தகுதி | FIFA | FIFA World Cup |

ஃபிபா: தரவரிசையில் Top 4-ல் இருக்கும் அணிகள் அரையிறுதிக்குத் தகுதி | FIFA | FIFA World Cup |

மறைந்தும் மறையாத பாடகி ஜானகி! | S. Janaki |

மறைந்தும் மறையாத பாடகி ஜானகி! | S. Janaki |

”ஓடவும் இல்லை, பதுங்கவும் இல்லை!”: சென்னை திரும்பிய முன்னாள் அமைச்சர் எ.வ.வேலு பேட்டி

”ஓடவும் இல்லை, பதுங்கவும் இல்லை!”: சென்னை திரும்பிய முன்னாள் அமைச்சர் எ.வ.வேலு பேட்டி