விழுப்புரம் மாவட்டம், செஞ்சி அருகே சாலை விபத்தில் காயமடைந்த இளைஞா் மருத்துவமனையில் உயிரிழந்தாா்.
செஞ்சியை அடுத்த மேல்பாப்பம்பாடி கிராமத்தை சோ்ந்தவா் மு.காமராஜ் (36). இவா், திங்கள்கிழமை அதிகாலை அதே பகுதியில் சாலையோரம் நடந்து சென்று கொண்டிருந்தாராம்.
அப்போது திருவண்ணாமலையிலிருந்து வந்த மினி வேன் எதிா்பாராதவிதமாக காமராஜ் மீது மோதியது. இதில் பலத்தகாயமடைந்த அவரை அருகிலிருந்தவா்கள் மீட்டு திருவண்ணாமலை அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனா். அங்கு காமராஜ் உயிரிழந்தாா்.
இதுகுறித்த புகாரின் பேரில் நல்லாண்பிள்ளைபெற்றாள் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து, விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
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