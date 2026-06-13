மத்திய அரசின் சாதனைத் திட்டங்களை மக்களிடம் எடுத்துரைக்க வேண்டும். 2029-ஆம் ஆண்டில் மீண்டும் மோடி பிரதமராக வரும் வகையில், தோ்தல் பணிகளை நாம் மேற்கொள்ளவேண்டும் என பாஜக முன்னாள் எம்எல்ஏவும், மாநில செயற்குழு உறுப்பினருமான வி.ஏ.டி.கலிவரதன் தெரிவித்தாா்.
பிரதமா் நரேந்திர மோடியின் 12 ஆண்டு கால சாதனைகளை விளக்கும் வகையிலான நிா்வாகிகள் ஆலோசனைக் கூட்டம் விழுப்புரத்திலுள்ள கட்சி அலுவலகத்தில் வெள்ளிக்கிழமை மாலை நடைபெற்றது.
கூட்டத்துக்கு மாவட்டத் தலைவா்கள் வி.டி.ஆா்.தா்மராஜ், கே.ஆா். விநாயகம் தலைமை ஆகியோா் வகித்தனா். கூட்டத்தில் பங்கேற்று ஆலோசனைகளை வழங்கிய பின்னா், முன்னாள் எம்எல்ஏ கலிவரதன்கூறியது:
பிரதமராக தொடா்ந்து 4,400 நாள்களுக்கு மேல் மக்கள் பணியாற்றியதன் மூலம், நீண்டகாலம் பணியாற்றிய மக்களால் தோ்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிரதமா் என்னும் சாதனையை மோடி நிகழ்த்தியுள்ளாா். 2014-ஆம் ஆண்டில் அவா் பிரதமராக பதவியேற்பதற்கு முன்பு இந்தியா பொருளாதார வளா்ச்சியில் 15- ஆவது இடத்தில் இருந்தது. ஆனால் இன்று 3-ஆவது இடத்துக்கு முன்னேறியிருக்கிறது.
பிரதமரின் ஆட்சிக் காலத்தில் விவசாயிகளுக்கு ஊக்கமளிக்கும் வகையில் விவசாயிகளுக்கு கெளரவ நிதியுதவித் தொகை வழங்குதல், பல லட்சம் ரூபாய் கோடி மதிப்பீட்டில் சாலை வசதிகள் மேம்படுத்துதல், கிராமப்புறங்களில் வீடுகளுக்கு குடிநீா் வழங்கும் வகையிலான ஜல்ஜீவன் திட்டம், விவசாயிகளுக்கான காப்பீட்டுத் திட்டம், விவசாயப் பொருள்களுக்கு காப்பீடு, படித்த இளைஞா்களுக்கு கல்வித் தகுதியின் அடிப்படையில் கடனுதவிகள், உலக நாடுகளுக்கு வழிகாட்டும் வகையில் டிஜிட்டல் பணபரிவா்த்தனைகள், ஜிஎஸ்டி மூலம் வரி விகிதங்கள் சீரமைப்பு, உள்நாட்டிலேயே பாதுகாப்புத் துறைக்குத் தேவையான தளவாடங்கள் தயாரிப்பு போன்ற பல்வேறு திட்டங்கள் மூலம் நாட்டை வளா்ச்சிப் பாதைக்கு கொண்டு சென்றவா் பிரதமா் மோடி.
2047-ஆம் ஆண்டுக்குள் இந்தியாவை பொருளாதாரத்தில் முன்னேறிய முதல் நாடாக மாற்றும் வகையிலான பணிகளை பிரதமா் மேற்கொண்டு வருகிறாா். எனவே, மத்திய அரசின் சாதனைத் திட்டங்களை மக்களிடம் எடுத்துரைக்க வேண்டும். 2029-ஆம் ஆண்டில் மீண்டும் மோடி பிரதமராக வரும் வகையில், தோ்தல் பணிகளை நாம் மேற்கொள்ளவேண்டும் என்றாா் அவா்.
கூட்டத்தில் மாவட்டத் துணைத் தலைவா்கள் பாண்டியன், வடிவேல் பழனி, எத்திராஜ், பாா்த்திபன், ரவிச்சந்திரன், மாநிலச் செயற்குழு உறுப்பினா்கள் சிவ.தியாகராஜன், வி.சுகுமாா், பிரசாரப் பிரிவு நிா்வாகி பாலாஜி, மாவட்டச் செயலா்கள் பெருமாள் ராஜா, பத்ரி நாராயணன், இளங்கோவன், சேகா், ஊடகப் பிரிவு மாவட்டத் தலைவா் சரவணன் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.