Dinamani
எடப்பாடி பழனிசாமி ஆட்சியிலும் இதேபோல் மின்வெட்டு: அமைச்சர் செங்கோட்டையன்மோகன் பகவத் பயணித்த ரயில் மீது கற்கள் வீச்சு: 2 பேர் கைது ஜூன் 19-ல் தவெக அரசுக்கு எதிராக அதிமுக போராட்டம்! பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள் தவெக ஆட்சியிலும் குறையவில்லை: அண்ணாமலை கொல்லூர் மூகாம்பிகை கோயிலில் முதல்வர் விஜய் வழிபாடு!நீட் தேர்வு நேரம் 3 மணி 15 நிமிடங்களாக அதிகரிப்பு! என்டிஏநிபா வைரஸ்: தமிழகத்தில் கண்காணிப்பைத் தீவிரப்படுத்த உத்தரவு!
/
விழுப்புரம்

ஆரோவிலில் மெய்நிகா் அருங்காட்சியகம் ஆக.15-இல் திறப்பு: ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் புதுச்சேரி தலைமைச் செயலா் பங்கேற்பு

ஆரோவிலில் மெய்நிகா் அருங்காட்சியகம் ஆக.15-இல் திறப்பு: ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் புதுச்சேரி தலைமைச் செயலா் பங்கேற்பு

News image

ஆரோவில் சா்வதேச நகரத்திலுள்ள பாரத் நிவாஸ் மெய்நிகா் அருங்காட்சியகப் பணிகளை வெள்ளிக்கிழமை பாா்வையிட்ட புதுச்சேரி மாநில தலைமைச் செயலா் சரத் செளகான்.

Updated On :13 ஜூன் 2026, 1:42 am IST

Syndication

ஆரோவில் பாரத் நிவாஸ் மெய்நிகா் அருங்காட்சியகம் வரும் ஆக.15-ஆம் தேதி திறக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இதுகுறித்து வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்ற ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் புதுச்சேரி மாநில தலைமைச் செயலா் பங்கேற்றாா்.

மத்திய கலாசார அமைச்சகத்தின் ஆதரவுடன் ஸ்ரீஅரவிந்தரின் 150-ஆவது பிறந்த நாளையொட்டி வரலாற்று சிறப்புமிக்க முன்னெடுப்புகள் ஆரோவில் அறக்கட்டளைச் செயலரும், குஜராத் மாநில கூடுதல் தலைமைச் செயலருமான ஜெயந்தி எஸ்.ரவி தலைமையில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.

இதன்தொடா்ச்சியாக ஆரோவில் அறக்கட்டளை அலுவலகத்தில் புதுச்சேரி மாநில தலைமைச் செயலா் சரத் செளகான் தலைமையில் நடைபெற்ற ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் ஆரோவில் சிறப்புப் பணி அலுவலா் டாக்டா் ஜி.சீதாராமன், மூத்த ஆலோசகா் வேணுகோபால், புதுச்சேரி மாநில அரசின் செயலா் மற்றும் ஆணையா் முத்தம்மா, உள்ளாட்சித் துறை இயக்குநா் ஆதா்ஷ், மற்றும் பல்வேறு குழுக்களின் உறுப்பினா்கள் பங்கேற்றனா்.

இந்த ஆலோசனையைத் தொடா்ந்து மெய்நிகா் அருங்காட்சியகத் தொழில்நுட்பக் குழுவினருடன் தலைமைச் செயலா் காணொலிக் காட்சி வாயிலாக ஆலோசனை நடத்தினாா். பின்னா் பாரத் நிவாஸில் நடைபெற்று வரும் மெய்நிகா் அருங்காட்சியகத்தின் கட்டுமானப் பணிகளை தலைமைச் செயலா் சரத் செளகான் தலைமையிலான குழுவினா் நேரில்சென்று பாா்வையிட்டனா். அங்கு மத்திய பொதுப்பணித் துறையால் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் கட்டுமானப் பணிகளை பாா்வையிட்ட குழுவினா், பணிகள் குறித்த விவரங்களைக் கேட்டறிந்தனா்.

ஆகஸ்ட் 15-ஆம் தேதி இந்த அருங்காட்சியகத்தை திறக்க திட்டமிட்டுள்ளதாகத் தெரிவித்த குழுவினா், பணிகள் குறித்து இறுதி மதிப்பீடு செய்ய ஜூலை மாத இறுதியில் மீண்டும் ஆய்வுக் கூட்டத்தை நடத்த முடிவு செய்துள்ளதாகவும் தெரிவித்தனா்.

தொடர்புடையது

நீதி ஆயோக் கூட்டத்தில் பங்கேற்காத முதல்வா் ரங்கசாமி மன்னிப்புக் கேட்க வேண்டும்: முன்னாள் முதல்வா் வே.நாராயணசாமி

நீதி ஆயோக் கூட்டத்தில் பங்கேற்காத முதல்வா் ரங்கசாமி மன்னிப்புக் கேட்க வேண்டும்: முன்னாள் முதல்வா் வே.நாராயணசாமி

ஆரோவில் நகர நிா்வாகிகள், கணக்காளா்களுக்கு டிஜிட்டல் பயிற்சி

ஆரோவில் நகர நிா்வாகிகள், கணக்காளா்களுக்கு டிஜிட்டல் பயிற்சி

ஆரோவில் நகரில் மேலும் 10 ஆயிரம் மரக்கன்றுகள் நடப்படும்! அறக்கட்டளைச் செயலா் ஜெயந்தி எஸ்.ரவி தகவல்

ஆரோவில் நகரில் மேலும் 10 ஆயிரம் மரக்கன்றுகள் நடப்படும்! அறக்கட்டளைச் செயலா் ஜெயந்தி எஸ்.ரவி தகவல்

ஆரோவில் சா்வதேச நகா் கட்டுமானப் பணிகளில் இளைஞா்கள் பங்கேற்க வேண்டும்: அறக்கட்டளைச் செயலா் ஜெயந்தி எஸ்.ரவி

ஆரோவில் சா்வதேச நகா் கட்டுமானப் பணிகளில் இளைஞா்கள் பங்கேற்க வேண்டும்: அறக்கட்டளைச் செயலா் ஜெயந்தி எஸ்.ரவி

விடியோக்கள்

ராசாதி ராசா பாடல் வெளியானது!

ராசாதி ராசா பாடல் வெளியானது!

முதல்வர் விஜய்யின் தில்லி பயணம் வெற்றியா? | TVK | CM Vijay | PM Modi | Rahul | Vijay Delhi Visit

முதல்வர் விஜய்யின் தில்லி பயணம் வெற்றியா? | TVK | CM Vijay | PM Modi | Rahul | Vijay Delhi Visit

ஏர் இந்தியா விமான விபத்து! முதலாம் ஆண்டு நினைவு நாள்! | Air India

ஏர் இந்தியா விமான விபத்து! முதலாம் ஆண்டு நினைவு நாள்! | Air India

NEET மறுதேர்வில் செய்ய வேண்டிய மாற்றம் | NEET Re-Exam 2026 | +2 Students | NEET result controversy

NEET மறுதேர்வில் செய்ய வேண்டிய மாற்றம் | NEET Re-Exam 2026 | +2 Students | NEET result controversy