பள்ளத்தில் தவறி விழுந்த இளைஞா் உயிரிழப்பு

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விழுப்புரம் மாவட்டம், மரக்காணம் அருகே 12 அடி பள்ளத்தில் தவறி விழுந்து, மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த இளைஞா் வெள்ளிக்கிழமை உயிரிழந்தாா்.
மரக்காணம் வட்டம், கந்தாடு பழைய தெருவைச் சோ்ந்தவா் ஏ.இளவரசன் (40). இவா் கடந்த ஜூன் 5-ஆம் தேதி கந்தாடு மும்முனை சந்திப்புப் பகுதியிலுள்ள பாலச்சுவரில் மதுபோதையில் அமா்ந்திருந்தாா். அப்போது நிலைத்தடுமாறி சுமாா் 12 அடி பள்ளத்தில் இளவரசன் தவறி விழுந்தாா்.
இதில் பலத்த காயமடைந்த இளவரசனை அப்பகுதியிலிருந்தவா்கள் மீட்டு, மாவட்ட அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் அனுமதித்தனா். தொடா்ந்து சிகிச்சையிலிருந்து வந்த அவா் வெள்ளிக்கிழமை காலை சிகிச்சை பலன்ன்றி உயிரிழந்தாா். இதுகுறித்து மரக்காணம் போலீஸாா் வழக்குப்பதிந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.