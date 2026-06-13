Dinamani
எடப்பாடி பழனிசாமி ஆட்சியிலும் இதேபோல் மின்வெட்டு: அமைச்சர் செங்கோட்டையன்மோகன் பகவத் பயணித்த ரயில் மீது கற்கள் வீச்சு: 2 பேர் கைது ஜூன் 19-ல் தவெக அரசுக்கு எதிராக அதிமுக போராட்டம்! பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள் தவெக ஆட்சியிலும் குறையவில்லை: அண்ணாமலை கொல்லூர் மூகாம்பிகை கோயிலில் முதல்வர் விஜய் வழிபாடு!நீட் தேர்வு நேரம் 3 மணி 15 நிமிடங்களாக அதிகரிப்பு! என்டிஏநிபா வைரஸ்: தமிழகத்தில் கண்காணிப்பைத் தீவிரப்படுத்த உத்தரவு!
/
விழுப்புரம்

பள்ளத்தில் தவறி விழுந்த இளைஞா் உயிரிழப்பு

மரக்காணம் அருகே 12 அடி பள்ளத்தில் தவறி விழுந்து, மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த இளைஞா் வெள்ளிக்கிழமை உயிரிழந்தாா்.

News image

உயிரிழப்பு - கோப்புப்படம்

Updated On :13 ஜூன் 2026, 1:33 am IST

Syndication

விழுப்புரம் மாவட்டம், மரக்காணம் அருகே 12 அடி பள்ளத்தில் தவறி விழுந்து, மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த இளைஞா் வெள்ளிக்கிழமை உயிரிழந்தாா்.

மரக்காணம் வட்டம், கந்தாடு பழைய தெருவைச் சோ்ந்தவா் ஏ.இளவரசன் (40). இவா் கடந்த ஜூன் 5-ஆம் தேதி கந்தாடு மும்முனை சந்திப்புப் பகுதியிலுள்ள பாலச்சுவரில் மதுபோதையில் அமா்ந்திருந்தாா். அப்போது நிலைத்தடுமாறி சுமாா் 12 அடி பள்ளத்தில் இளவரசன் தவறி விழுந்தாா்.

இதில் பலத்த காயமடைந்த இளவரசனை அப்பகுதியிலிருந்தவா்கள் மீட்டு, மாவட்ட அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் அனுமதித்தனா். தொடா்ந்து சிகிச்சையிலிருந்து வந்த அவா் வெள்ளிக்கிழமை காலை சிகிச்சை பலன்ன்றி உயிரிழந்தாா். இதுகுறித்து மரக்காணம் போலீஸாா் வழக்குப்பதிந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.

தொடர்புடையது

தொழிலாளி மயங்கி விழுந்து உயிரிழப்பு

தொழிலாளி மயங்கி விழுந்து உயிரிழப்பு

காா் மோதியதில் பெண் உயிரிழப்பு

காா் மோதியதில் பெண் உயிரிழப்பு

கால்வாயில் தவறி விழுந்த மாற்றுத்திறனாளி உயிரிழப்பு

கால்வாயில் தவறி விழுந்த மாற்றுத்திறனாளி உயிரிழப்பு

மொபெட்டிலிருந்து தவறி விழுந்த சிறுவா் உயிரிழப்பு

மொபெட்டிலிருந்து தவறி விழுந்த சிறுவா் உயிரிழப்பு

விடியோக்கள்

ராசாதி ராசா பாடல் வெளியானது!

ராசாதி ராசா பாடல் வெளியானது!

முதல்வர் விஜய்யின் தில்லி பயணம் வெற்றியா? | TVK | CM Vijay | PM Modi | Rahul | Vijay Delhi Visit

முதல்வர் விஜய்யின் தில்லி பயணம் வெற்றியா? | TVK | CM Vijay | PM Modi | Rahul | Vijay Delhi Visit

ஏர் இந்தியா விமான விபத்து! முதலாம் ஆண்டு நினைவு நாள்! | Air India

ஏர் இந்தியா விமான விபத்து! முதலாம் ஆண்டு நினைவு நாள்! | Air India

NEET மறுதேர்வில் செய்ய வேண்டிய மாற்றம் | NEET Re-Exam 2026 | +2 Students | NEET result controversy

NEET மறுதேர்வில் செய்ய வேண்டிய மாற்றம் | NEET Re-Exam 2026 | +2 Students | NEET result controversy