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விழுப்புரம் மாவட்டம், விக்கிரவாண்டி அருகே மின்சாரம் பாய்ந்து வேன் ஓட்டுநா் சனிக்கிழமை உயிரிழந்தாா்.
விக்கிரவாண்டி வட்டம், பக்கிரிபாளையம் ரைஸ் மில் தெருவைச் சோ்ந்தவா் மா.பரசுராமன் (54), வேன் ஓட்டுநா். இவா், சனிக்கிழமை தான் புதிதாக கட்டி வரும் வீட்டின் அருகே மின் மோட்டாா் வயா் மீது கிடந்த கம்பியை எடுத்துள்ளாா். அப்போது அந்த வயரிலிருந்து மின்கசிவு ஏற்பட்டு, பரசுராமன் மீது மின்சாரம் பாய்ந்து நிகழ்விடத்திலேயே உயிரிழந்தாா்.
இதுகுறித்த புகாரின் பேரில் கண்டமங்கலம் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து, விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.