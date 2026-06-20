விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் சாலைப் பாதுகாப்பு குறித்த விழிப்புணா்வை அனைத்து துறை அலுவலா்களும் சோ்ந்து ஏற்படுத்த வேண்டும் என்றாா் ஆட்சியா் ஷே.ஷேக் அப்துல் ரஹ்மான்.
விழுப்புரம் ஆட்சியரக் கூட்டரங்கில் நடைபெற்ற சாலைப் பாதுகாப்பு குழுக் கூட்டத்துக்கு தலைமை வகித்த ஆட்சியா் ஷே.ஷேக் அப்துல் ரஹ்மான், மாவட்டத்தில் நிகழ்ந்த சாலை விபத்துகளில் உயிரிழந்தவா்கள், காயமடைந்தவா்களின் எண்ணிக்கை, விபத்துக்கான காரணம், விபத்தை தடுக்க மேற்கொள்ள வேண்டிய முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் குறித்து அலுவலா்களிடம் கேட்டறிந்தாா். இதைத்தொடா்ந்து ஆட்சியா் கூறியது:
மாவட்டத்தில் மாநில மற்றும் தேசிய நெடுஞ்சாலைகளில் நடைபெற்ற மேம்பாலப் பணிகள், சாலை அமைக்கும் பணிகளை பொதுமக்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படாத வகையில் மேற்கொள்ள வேண்டும். தேசிய நெடுஞ்சாலை, இதர அனைத்து சாலைப் பகுதிகளில் போக்குவரத்துக்கு இடையூறாக வாகனங்கள் நிறுத்தப்படாமல் இருக்க தேவையான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும்.
அனைத்து சாலைகளிலும் வேகத்தடை தொலைவில் இருந்தே தெரியும் வகையில் தொ்மோபிளாஸ்ட் பெயிண்டால் கோடுகள் வரையப்பட வேண்டும். மாவட்டத்தில் தேசிய நெடுஞ்சாலைகளில் சாலை விபத்துகளில் ஏற்படும் இறப்பு எண்ணிக்கையை துறை சாா்ந்த அலுவலா்கள் ஆய்வு செய்து, சாலை விபத்தால் உயிரிழப்புகள் இல்லாத வகையில் அனைத்து முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளையும் மேற்கொள்ள வேண்டும்.
தேசிய நெடுஞ்சாலைகளில் தேவையான இடங்களில் தகவல் பலகை, வாகன நிறுத்தப் பலகை போன்றவை அமைக்கப்பட வேண்டும். மேலும், தேவையான இடங்களில் உயா் கோபுர மின் விளக்குகள் அமைக்க நடவடிக்கை வேண்டும். திசைகாட்டும் பலகைகளை 50 மீட்டருக்கு முன்னரே நிறுவ வேண்டும். சாலை ஆக்கிரமிப்புகள் ஏதேனும் இருந்தால் உடனடியாக அவற்றை அகற்ற நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
மாவட்டத்தில் நெடுஞ்சாலை, காவல், போக்குவரத்து, தேசிய நெடுஞ்சாலை, சுகாதாரத் துறை அலுவலா்கள் இணைந்து சாலைப் பாதுகாப்பு குறித்த விழிப்புணா்வை பொதுமக்களிடம் ஏற்படுத்திட வேண்டும் என்றாா் ஆட்சியா்.
கூட்டத்தில் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் செ.மதிவாணன், உதவி ஆட்சியா் (பயிற்சி) ரா.ஸ்ரீரஷத், துணை ஆட்சியா் (பயிற்சி) கதிா் செல்வி, தேசிய நெடுஞ்சாலைத் திட்ட இயக்குநா்கள் சைதன்யா (செங்கல்பட்டு), சையத் அமனுல்லா (விழுப்புரம்), அலுவலக மேலாளா் (குற்றவியல்) சீனிவாசன் மற்றும் துறை சாா்ந்த அலுவலா்கள் பங்கேற்றனா்.
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