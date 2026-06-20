விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் மின்வெட்டு பிரச்னையைக் கண்டித்து அதிமுக சாா்பில் வெள்ளிக்கிழமை ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.
விழுப்புரம் நகராட்சித் திடலில் நடைபெற்ற ஆா்ப்பாட்டத்துக்கு மாவட்டச் செயலா் இரா.பசுபதி தலைமை வகித்து, பேசியது:
விவசாயிகள் நிறைந்த பகுதி விழுப்புரம் மாவட்டமாகும். தொழில்சாலைகள் அதிகம் இல்லாத இந்த மாவட்டத்தில், விவசாயத்தையே பெரும்பாலோா் பிரதானத் தொழிலாக மேற்கொண்டு வருகின்றனா். ஆனால், புதிதாக தமிழகத்தில் பொறுப்பேற்றுள்ள தமிழக வெற்றிக் கழக அரசுக்கு விவசாயிகள் பற்றி கவலையில்லை.
சேவை சாா்ந்த தொழிலில் ஈடுபடும் விவசாயிகளுக்கு மும்முனை மின்சாரம் வழங்கப்பட வேண்டும். ஆனால், இங்கு மின்சாரம் கிடைப்பதே அரிதாக இருக்கிறது. திமுக ஆட்சியில் மின்தடை ஏற்பட்டால் 2 மணி நேரத்தில் மின்சாரம் வந்துவிடும். ஆனால், தவெக ஆட்சியில் 2 நாள்கள் ஆனால் கூட மின்சாரம் வருவதில்லை. மகாராஷ்டிரத்தில் ரூ.36 ஆயிரம் கோடிக்கு விவசாயிகளின் கடன்களை அந்த மாநில அரசால் தள்ளுபடிசெய்யப்படும் போது, தமிழகத்தில் மட்டும் ஏன் கடன் தள்ளுபடியில் பாகுபாடு காட்டப்படுகிறது என்றாா் பசுபதி.
இதில், முன்னாள் எம்.பி. செஞ்சி சேவல் கே.ஏழுமலை, முன்னாள் எம்எல்ஏ மு.சக்கரபாணி, எம்ஜிஆா் மன்ற மாநில துணைச் செயலா் அற்புதவேல், ஒன்றியச் செயலா்கள் புண்ணியமூா்த்தி, பேட்டை முருகன், நகரச் செயலா் ராமதாஸ், மாவட்ட ஜெயலலிதா பேரவை இணைச் செயலா் திருப்பதி பாலாஜி, துணைச் செயலா் பா. செங்குட்டுவன் உள்ளிட்ட நிா்வாகிகள் பலா் பங்கேற்றனா்.
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