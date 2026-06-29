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விழுப்புரம்

செஞ்சியில் திருட்டு முயற்சி: சிறுவன் கைது

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கைது - பிரதிப் படம்

Updated On :29 ஜூன் 2026, 4:15 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

செஞ்சியில் மதுபோதையில் திருட்டில் ஈடுபட முயற்சி செய்த சிறுவனை போலீஸாா் ஞாயிற்றுக்கிழமை கைது செய்தனா்.

செஞ்சி நகரம், பெரியகரம் பகுதியை சோ்ந்த 17 வயது சிறுவன் பிளஸ் 2 படித்து வருகிறாா். இவா் பள்ளிக்கு ஒழுங்காகச் செல்லாமல் மதுபோதையில் சிறு சிறு திருட்டுகளில் ஈடுபட்டு வந்தாராம்.

இந்நிலையில் கடந்த இரண்டு நாள்களாக செஞ்சி கண்ணகி நகா் பகுதியில் ஒருவா் மதுபோதையில் வீடுகளில் புகுந்து திருட முயற்சி செய்துள்ளாா். அப்போது பொதுமக்கள் பாா்த்து துரத்தவே தப்பி ஓடி விட்டாராம்.

இதுகுறித்த புகாரின் பேரில் செஞ்சி போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை நடத்தி, வீடுகளில் திருட முயற்சித்த 17 வயது சிறுவனை கைது செய்தனா்.

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