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விழுப்புரம்

இளைஞா் தூக்கிட்டுத் தற்கொலை

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தற்கொலை - தினமணி

Updated On :30 ஜூன் 2026, 1:42 am IST

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விழுப்புரம் மாவட்டம், மரக்காணம் அருகே குடும்பப் பிரச்னையில் மனைவி பிரிந்து சென்ால் மனமுடைந்த இளைஞா் தூக்கிட்டுத் தற்கொலை செய்துகொண்டாா்.

வானூா் வட்டம், உலகாபுரம் காமராஜா் காலனியைச் சோ்ந்தவா் அ. சுந்தரமூா்த்தி(31). இவரது மனைவி பிரித்தி. தம்பதியினருக்கு மகன், மகள் உள்ளனா். இந்நிலையில், கடந்த ஒரு வாரத்துக்கு முன்னா் தம்பதியிடையே குடும்பப் பிரச்னை ஏற்பட்டதாம்.

இதையடுத்து அவரது மனைவி பிரித்தி கோபித்துக்கொண்டு, தனது குழந்கைகளுடன் தாய் வீட்டுக்குச் சென்றுவிட்டாராம். இதனால் மன வருத்தத்தில் இருந்து வந்த சுந்தரமூா்த்தி திங்கள்கிழமை வீட்டில் தூக்கிட்டுத் தற்கொலை செய்துகொண்டாா்.

இதுகுறித்த புகாரின்பேரில் பிரம்மதேசம் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து, விசாரிக்கின்றனா்.

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