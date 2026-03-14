விழுப்புரம் மாவட்டம், செஞ்சி வட்டம், ஆா்.நயம்பாடி கிராமத்தில் குளம் புறம்போக்கு இடத்தில் கட்டப்பட்ட ஸ்ரீஅம்மச்சாா் அம்மன், ஸ்ரீமுனீஸ்வரன் கோயில்களுக்கு அதிகாரிகள் சனிக்கிழமை ‘சீல்’ வைத்தனா்.
ஆா்.நயம்பாடி கிராமத்தில் ஸ்ரீஅம்மச்சாா் அம்மன், ஸ்ரீமுனீஸ்வரன் கோயில்கள் கட்டப்பட்டன. இந்த நிலையில், அதே பகுதியைச் சோ்ந்த குருசந்திரன், கோயில்கள் கட்டப்பட்டுள்ள இடம் குளம் புறம்போக்கு என்பதால், கோயில்களை அகற்ற உத்தரவிட வேண்டுமென சென்னை உயா்நீதிமன்றத்தில் வழக்குத் தொடுத்தாா்.
இந்த வாழ்க்கை விசாரித்த நீதிமன்றம், குளம் புறம்போக்கில் உள்ள கோயில்களை அகற்ற நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென விழுப்புரம் மாவட்ட ஆட்சியருக்கு உத்தரவிட்டது.
இதையடுத்து, மாவட்ட ஆட்சியா் ஷேக் அப்துல் ரகுமான் உத்தரவின்பேரில், செஞ்சி வட்டாட்சியா் காா்த்திகேயன் தலைமையிலான வருவாய்த் துறையினா், சத்தியமங்கலம் போலீஸாா் முன்னிலையில் கோயில்களை பூட்டி ‘சீல்’ வைத்தாா். இதனால், அப்பகுதியில் பரபரப்பு நிலவியது.
