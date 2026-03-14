Dinamani
புதுச்சேரியில் திமுக-காங்கிரஸ் தொகுதிப் பங்கீடு பேச்சுவார்த்தை ஹோர்முஸ் நீரிணை விரைவில் திறக்கப்படும் - டிரம்ப்பெட்ரோல், டீசல் போதிய இருப்பு: எல்பிஜி உற்பத்தி 31% அதிகரிப்பு - மத்திய அரசுஇந்தியாவுக்கான 2 எல்பிஜி சரக்கு கப்பல்கள் ஹோர்முஸ் நீரிணையைக் கடந்து பயணம்!நெல் கொள்முதல்: பிரதமருக்கு முதல்வர் ஸ்டாலின் கடிதம்! கச்சா எண்ணெய் விலை 15 நாள்களில் 40% உயர்வு!எரிபொருள் தட்டுப்பாடு.. மத்திய அரசு என்ன செய்யப் போகிறது? முதல்வர் ஸ்டாலின் கேள்வி!வைரமுத்துவுக்கு ஞானபீட விருது!
/
விழுப்புரம்

குளம் புறம்போக்கில் கட்டப்பட்ட கோயில்களுக்கு ‘சீல்’ வைப்பு

News image
செஞ்சி வட்டாட்சியா் காா்த்திகேயன் முன்னிலையில் கோயிலை பூட்டி சீல் வைக்கும் வருவாய்த்துறையினா்.
Updated On :14 மார்ச் 2026, 8:08 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

விழுப்புரம் மாவட்டம், செஞ்சி வட்டம், ஆா்.நயம்பாடி கிராமத்தில் குளம் புறம்போக்கு இடத்தில் கட்டப்பட்ட ஸ்ரீஅம்மச்சாா் அம்மன், ஸ்ரீமுனீஸ்வரன் கோயில்களுக்கு அதிகாரிகள் சனிக்கிழமை ‘சீல்’ வைத்தனா்.

ஆா்.நயம்பாடி கிராமத்தில் ஸ்ரீஅம்மச்சாா் அம்மன், ஸ்ரீமுனீஸ்வரன் கோயில்கள் கட்டப்பட்டன. இந்த நிலையில், அதே பகுதியைச் சோ்ந்த குருசந்திரன், கோயில்கள் கட்டப்பட்டுள்ள இடம் குளம் புறம்போக்கு என்பதால், கோயில்களை அகற்ற உத்தரவிட வேண்டுமென சென்னை உயா்நீதிமன்றத்தில் வழக்குத் தொடுத்தாா்.

இந்த வாழ்க்கை விசாரித்த நீதிமன்றம், குளம் புறம்போக்கில் உள்ள கோயில்களை அகற்ற நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென விழுப்புரம் மாவட்ட ஆட்சியருக்கு உத்தரவிட்டது.

இதையடுத்து, மாவட்ட ஆட்சியா் ஷேக் அப்துல் ரகுமான் உத்தரவின்பேரில், செஞ்சி வட்டாட்சியா் காா்த்திகேயன் தலைமையிலான வருவாய்த் துறையினா், சத்தியமங்கலம் போலீஸாா் முன்னிலையில் கோயில்களை பூட்டி ‘சீல்’ வைத்தாா். இதனால், அப்பகுதியில் பரபரப்பு நிலவியது.

டிரெண்டிங்

அணிலாடி தூய இருதய ஆண்டவா் ஆலயத்தை ரூ.1.64 கோடியில் புனரமைக்கும் பணி! - செஞ்சி மஸ்தான் எம்எல்ஏ தொடங்கிவைத்தாா்

செஞ்சி ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகக் கட்டடம் திறப்பு

ஆற்காடு- விழுப்புரம் இடையே நான்கு வழிச்சாலைப் பணி தொடக்கம்

விழுப்புரம் அருகே சீல் வைக்கப்பட்ட தனியாா் தொழிற்சாலையில் தீ விபத்து

வீடியோக்கள்

"Iran USA War; விலைவாசி உச்சம் தொடப் போகிறது?": Economist Prabhakar | Crude Oil | Price hike
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
Annamalai Press Meet | விளாத்திகுளம் மாணவி கொலை; முதல்வரின் முழு தோல்வி! | DMK | BJP
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

9 மணி நேரங்கள் முன்பு
NDA வில் இணைய விஜய் நிபந்தனை?| TVK Vijay | NDA Alliance | ADMK | BJP
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

12 மணி நேரங்கள் முன்பு
Podcast | புதிய கட்சி.. புதிய ஆதரவு.. புதிய உடன்பாடு.. சட்டம் ஒழுங்கு! | News and Views | Epi - 13 |
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு