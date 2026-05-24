Dinamani
ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் அதிரடி சதம்: லக்னௌவை வீழ்த்தி பஞ்சாப் அபாரம்!திமுகவின் உண்மையான முகத்தை மக்கள் பார்த்துவிட்டனர்: மாணிக்கம் தாகூர் முதுகில் குத்திய காங்கிரஸ்: திமுக இளைஞர் அணி கூட்டத்தில் தீர்மானம் மேக்கேதாட்டு அணை- தஞ்சையில் மே 29-ல் இடதுசாரிகள் ஆர்ப்பாட்டம் கோவையில் பாலியல் வன்கொடுமை செய்து கொல்லப்பட்ட சிறுமியின் உடல் தகனம்தமிழ்நாட்டில் கடந்த 3 நாட்களில் 844 ரவுடிகள் கைதுபோராட்டம் ஒத்திவைப்பு! மே 25, 26ல் எஸ்பிஐ வங்கி வழக்கம்போல செயல்படும்!தமிழ்நாட்டில் மின்சார தட்டுப்பாடு ஏதும் இல்லை: அமைச்சர் சி.டி.ஆா். நிர்மல்குமார் விளக்கம் கூடுதல் விலைக்கு மதுபானங்களை விற்கும் பணியாளர்கள் மீது நடவடிக்கை: அமைச்சர் அறிவுறுத்தல் கோவை சிறுமி பாலியல் வன்கொடுமை செய்து கொலை! ஐ.ஜி. விளக்கம்
/
விழுப்புரம்

நகை பறிப்பு வழக்கில் தேடப்பட்டு வந்தவா் கைது

விழுப்புரம் நகர பகுதியில் நகை பறிப்பில் தேடப்பட்டு வந்தவா் சனிக்கிழமை கைது செய்யப்பட்டாா்.

News image

நகை பறிப்பு வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட பிரதாபுடன் தனிப்படையினா்.

Updated On :24 மே 2026, 1:01 am IST

Syndication

விழுப்புரம் நகர பகுதியில் நகை பறிப்பில் தேடப்பட்டு வந்தவா் சனிக்கிழமை கைது செய்யப்பட்டாா்.

விழுப்புரம் நகர காவல் நிலைய எல்லைக்குள்பட்ட ரயில்வே காலனி அருகே, கீழ்பெரும்பாக்கத்தைச் சோ்ந்த 53 வயது பெண் கடந்த 18-ஆம் தேதி நடந்து சென்றுள்ளாா். அப்போது அந்த வழியாக பைக்கில் வந்த அடையாளம் தெரியாத நபா், அந்த பெண் அணிந்திருந்த 6 பவுன் தங்கச் சங்கிலியைப் பறித்துக் கொண்டு தப்பிச் சென்றாா்.

இதுதொடா்பாக விழுப்புரம் நகர போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை நடத்தினா். மேலும், மாவட்ட எஸ்.பி. வி.வி.சாய் பிரனீத் உத்தரவின் பேரில் தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டன.

தொடா்ந்து காவல் ஆய்வாளா் கிருஷ்ணமூா்த்தி, உதவி ஆய்வாளா்கள் ராஜேஷ், லியோ சாா்லஸ் மற்றும் தனிப்படையினா் நடத்திய விசாரணையில், இந்த திருட்டில் ஈடுபட்டது மாளிகைமேட்டைச் சோ்ந்த பிரதாப் எனத் தெரிய வந்தது.

இதையடுத்து புரதாப்பை கைது செய்த தனிப்படை போலீஸாா், அவா் பயன்படுத்திய கைப்பேசி, பைக் மற்றும் பறித்துச் சென்ற நகை ஆகியவற்றையும் மீட்டு விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.

தொடர்புடையது

பெண்ணிடம் 4 பவுன் நகை பறிப்பு

பெண்ணிடம் 4 பவுன் நகை பறிப்பு

மூதாட்டியிடம் நகை பறிப்பு: இளைஞா் குண்டா் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் கைது

மூதாட்டியிடம் நகை பறிப்பு: இளைஞா் குண்டா் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் கைது

ரயில் பயணிகளிடம் தொடா் நகை பறிப்பு: குண்டா் சட்டத்தில் இளைஞா் கைது

ரயில் பயணிகளிடம் தொடா் நகை பறிப்பு: குண்டா் சட்டத்தில் இளைஞா் கைது

பரமக்குடியில் நகை திருட்டு வழக்கில் இருவா் கைது

பரமக்குடியில் நகை திருட்டு வழக்கில் இருவா் கைது

விடியோக்கள்

கோவை சிறுமி பாலியல் வன்கொடுமை செய்து கொ**! என்ன நடந்தது? ஐ.ஜி. பேட்டி | Kovai girl case

கோவை சிறுமி பாலியல் வன்கொடுமை செய்து கொ**! என்ன நடந்தது? ஐ.ஜி. பேட்டி | Kovai girl case

டிராகன் க்ளிம்ப்ஸ் விடியோ வெளியீடு!

டிராகன் க்ளிம்ப்ஸ் விடியோ வெளியீடு!

வலசை பறவைகள்... பயிற்சி பெற்ற வனத்துறையினர் | Kodiyakkarai Bird Sanctuary | Forest officers| Bird researcher

வலசை பறவைகள்... பயிற்சி பெற்ற வனத்துறையினர் | Kodiyakkarai Bird Sanctuary | Forest officers| Bird researcher

பதவி ஆசை காரணமில்லை! விமர்சனங்களுக்கு பதிலளித்த திருமா! | VCK | TVK | DMK

பதவி ஆசை காரணமில்லை! விமர்சனங்களுக்கு பதிலளித்த திருமா! | VCK | TVK | DMK