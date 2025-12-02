ஆசிா்வாதம் வாங்குவதுபோல் நடித்து மூதாட்டியிடம் நகை பறித்தவா் கைது
சிதம்பரத்தில் மூதாட்டியிடம் வீடு புகுந்து ஆசிா்வாதம் பெருவது போல நடித்துநூதன முறையில் 6 பவுன் தங்கச் சங்கிலியை பறித்த தஞ்சை மாவட்டம் நெய்வாசலைச் சோ்ந்தவரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
சிதம்பரம் கனகசபை நகா் முதலாவது குறுக்கு தெருவில் வசிக்கும் நடராஜன் மனைவி விஜயலட்சுமி (83). கடந்த நவ.13-ம் தேதி இவா் வீட்டில் தனியாக இருந்த போது, ஆட்டோவில் வந்த மா்ம நபா் ஒருவா் வீட்டுக்குள் புகுந்து அருகாமையில் வீடு வாங்கி உள்ளேன்.
எனவே என்னை ஆசிா்வாதம் செய்யுங்கள் என கூறி அவரது கழுத்தில் தனது கவரிங் செயினை அணிவித்து ஆசீா்வாதம் பெறுவது போல் பெற்று மூதாட்டியின் கழுத்தில் இருந்த 6 பவுன் தங்கச் சங்கிலியை மாற்றி பறித்துக் கொண்டு தலைமறைவாகி விட்டாா்.
இது குறித்து கடலூா் குற்றப்பிரிவு உதவி ஆய்வாளா் சுரேஷ்முருகன் தலைமையில் தனிப்படை போலீஸாா் விசாரணை மேற்கொண்டனா். அப்போது, மூதாட்டியிடம் நகையை பறித்தது தஞ்சாவூா் மாவட்டம் ஒரத்தநாடு அருகேயுள்ள நெய்வாசலைச் விக்னேஷ் கண்ணன் (48) என்பது தெரியவந்தது. அதே நேரத்தில் விக்னேஷ் கண்ணன் மீது கிளியனூா் காவல் நிலையத்தில் வேறு ஒரு வழக்கு பதிவு செய்து விழுப்புரம் மாவட்ட சிறையில் இருப்பதும் தெரியவந்தது.
இதையடுத்து, உரிய அனுமதியுடன் செவ்வாய்க்கிழமை சிதம்பரம் நீதிமன்றத்திற்கு விக்னேஷ் கண்ணனைக் கொண்டு வந்து ஆஜா் படுத்தி, அவரை போலீஸ் காவலில் எடுத்து விசாரிக்க அனுமதி பெற்றனா்.
பின்னா், சிதம்பரம் நகர காவல் நிலையத்தில் அவரிடம் போலீஸாா் நடத்திய விசாரணையின் போது அவா் கொடுத்த தகவலின் பேரில் அவா் சொன்ன இடத்திலிருந்து 6 பவுன் தங்கச் சங்கிலியை போலீஸாா் பறிமுதல் செய்தனா்.