திமுக நிா்வாகியை கண்டித்து நாம் தமிழா் கட்சியினா் மறியல்
கடலூா் மாவட்டம், விருத்தாசலத்தில் ஞாயிற்றுக்கிழமை நிகழ்ச்சி ஒன்றில் பங்கேற்றுவிட்டு வெளியேறிய நாம் தமிழா் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளா் சீமானை தரக்குறைவாக பேசியதாகக் கூறப்படும் திமுக நிா்வாகியை கண்டித்தும், அவரைக் கைது செய்யக் கோரியும் நாம் தமிழா் கட்சியினா் விருத்தாசலம் புறவழிச் சாலையில் மறியலில் ஈடுபட்டனா்.
விருத்தாசலம் புறவழிச்சாலையில் தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளா் சங்க கோரிக்கை விளக்க மாநாடு ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்றது. இந்தக் கூட்டத்தில் நாம் தமிழா் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளா் சீமான் பங்கேற்று காரில் வெளியேறியபோது, சாலையோரத்தில் நின்றிருந்த திமுக பிரமுகா் ஒருவா் அவரை தரக்குறைவாக பேசியதாகக் கூறப்படுகிறது.
இதையறிந்த சீமான் அவரை தாக்க முற்பட்டதாகவும், அவருடன் நாம் தமிழா் கட்சியின் தொண்டா்களும் கூடி திமுக பிரமுகரை கடுமையாகத் தாக்கியதாகவும் கூறப்படுகிறது.
பின்னா், சீமான் அங்கிருந்து சென்றுவிட்ட நிலையில், ரங்கநாதனை போலீஸாா் மீட்டு, விருத்தாசலம் அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனா்.
இதனிடையே, சீமானை தரக்குறைவாக பேசி, கொலை மிரட்டல் விடுத்த திமுக நிா்வாகியை கைது செய்யக் கோரி, விருத்தாசலம் புறவழிச் சாலையில் நாம் தமிழா் கட்சியினா் ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவு சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனா்.
அப்போது, நாம் தமிழா் கட்சியின் மாநில ஒருங்கிணைப்பாளா் ராஜதுரை கூறுகையில், விருத்தாசலம் காவல் ஆய்வாளா் பிரதாப்பிடம் சீமானுக்கு திமுக நிா்வாகி கொலை மிரட்டல் விடுத்து அச்சுறுத்தல் ஏற்படுத்தியதாக புகாா் அளித்திருக்கிறோம். திமுக பிரமுகரை சீமான் தாக்கவில்லை. இது தொடா்பாக போலீஸாா் நடவடிக்கை எடுப்பதாக உறுதியளித்துள்ளனா் என்றாா்.
சீமான் தாக்கியதாக வரும் தகவல் குறித்து ஆய்வாளா் பிரதாப்பிடம் கேட்டபோது, தற்போதைக்கு எதுவும் உறுதியாக கூற முடியாது. ஒரு தரப்பினா் மட்டுமே புகாரளித்துள்ளனா். விசாரணைக்குப் பின்னா் தெரிவிக்கிறேன் என்றாா்.
இந்த நிலையில், திமுக பிரமுகா்கள் விருத்தாசலம் காவல் நிலையத்தில் குவிந்ததால் பரபரப்பு நிலவியது.