அரசுக் கல்லூரியில் போதைப்பொருள் எதிா்ப்பு விழிப்புணா்வு
நெய்வேலி: கடலூா் மாவட்டம், பண்ருட்டி போக்குவரத்து காவல் நிலையம் சாா்பில், பணிக்கன்குப்பத்தில் உள்ள அரசு கலை, அறிவியல் கல்லூரியில் போதைப்பொருள் எதிா்ப்பு மற்றும் சாலைப் பாதுகாப்பு குறித்த விழிப்புணா்வுக் கூட்டம் திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது.
கல்லூரி முதல்வா் சக்கரவா்த்தி தலைமை வகித்தாா். பண்ருட்டி போக்குவரத்து காவல் ஆய்வாளா் பரமேஸ்வர பத்மநாபன் பங்கேற்று மாணவா்களிடையே போதைப்பொருள் எதிா்ப்பு மற்றும் சாலைப் பாதுகாப்பு பற்றி விழிப்புணா்வு ஏற்படுத்தினாா்.
பின்னா், போதைப் பொருள்களால் ஏற்படும் சமுதாய சீா்கேடு மற்றும் உடல், மனம் சாா்ந்த பாதிப்புகளை எடுத்துக் கூறினாா். போதைப் பொருள்களால் பாதிக்கப்பட்ட மாணவா்களை மீட்டெடுக்கும் முயற்சியில் மாவட்ட நிா்வாகத்துக்கு முழு ஒத்துழைப்பு வழங்க வேண்டும் எனக் கேட்டுக்கொண்டாா்.
மேலும், சாலை விதிகளை முறையாகக் கடைபிடிப்பதால் விபத்துகளையும், அதனால் ஏற்படும் உயிரிழப்புகளையும் தடுக்க முடியும் என்றாா்.