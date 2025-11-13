கடலூர்
விசிக மனு அளிக்கும் போராட்டம்
கடலூா் மாவட்டம், குறிஞ்சிப்பாடி பேரூராட்சி அலுவலகம் முன் விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியினா் வியாழக்கிழமை மனு அளிக்கும் போராட்டம் நடத்தினா்.
குறிஞ்சிப்பாடி பேரூராட்சி பகுதியில் ஆதிதிராவிடா் சமுதாய மக்கள் 30 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக வசிக்கும் தொகுப்பு வீடுகளை பராமரிப்பு செய்து தரவேண்டும். அனைவருக்கும் வீடு கட்டும் திட்டத்தின் கீழ் வீடுகள் ஒதுக்கீடு செய்ய வேண்டும். மேலும், சிமென்ட் சாலை, கால்வாய், மின்சாரம், குடிநீா் வசதிகள் செய்து தரக்கோரி முழக்கமிட்டனா்.
நிகழ்வுக்கு நகரச் செயலா் பாலமுருகன் தலைமை வகித்தாா். மாநிலத் துணைச் செயலா் பாஸ்கா், ஒன்றியப் பொருளாளா் சரவணன், ஒன்றிய துணைச்செயலா்கள் சேகா், ஜானகிராமன், அருண்பிரசாத் உள்ளிட்டோா் கலந்துகொண்டனா். பின்னா், குறிஞ்சிப்பாடி பேரூராட்சி செயல் அலுவலா் பாலமுருகனிடம் மனு அளித்தனா்.