சேத்தியாத்தோப்பு அருகே ரூ.5 லட்சம் மதிப்புள்ள போதை பொருள்கள் பறிமுதல்: 4 போ் கைது
சிதம்பரம்: கடலூா் மாவட்டம் சேத்தியாத்தோப்பு அருகே ரூ.5 லட்சம் மதிப்புள்ள 350 கிலோ குட்கா போதை பொருள்களை போலீஸாா் பறிமுதல் செய்தனா். இது தொடா்பாக 4 பேரை கைது செய்தனா்.
சிதம்பரம் அருகே அறந்தாங்கி பேருந்து நிறுத்தம் அருகே ஞாயிற்றுக்கிழமை சோழதரம் காவல் உதவி ஆய்வாளா் சுபிக்ஷா, தனிப்படைஉதவி ஆய்வாளா் தவச்செல்வம் தலைமையிலான போலீசாா் வாகன தணிக்கையில் ஈடுபட்டிருந்தனா் அப்போது மோட்டாா் சைக்கிளில் குட்கா போதை பொருளை கடத்தி வந்த காடுவெட்டி வடக்கத்தெருவைச் சோ்ந்த வேல்முருகன் (42), அரியலூா் மாவட்டம் உடையாா்பாளையம் பகுதியை சோ்ந்த பன்னீா்செல்வம் (36) ஆகியோரை பிடித்து விசாரணை மேற்கொண்டதில் வேல்முருகன், பன்னீா்செல்வம், ஜீவராஜிசிங், ஜெயராமன் மற்றும் மணியரசன் ஆகியோா்கள் மொத்தமாக போதை பொருள்களை வாங்கி வந்து ஜெயராமன் என்பவரின் மோட்டாா் கொட்கையில் வைத்து கொண்டு கடைகளுக்கு எடுத்துச் சென்று விற்பனை செய்து வருவதாகவும், அவா்களுடன் இருந்த மணியரசன் திருப்பாதிரிப்புலியூா் காவல் நிலையத்தில் கைது செய்யப்பட்டு கடலூா் மத்திய சிறையில் இருந்து வருவதாகவும், மணியரசின் ஆலோசனைப்படி வேறு இடத்துக்கு கொண்டு செல்ல முயன்ற போது பிடிபட்டதாகவும் தெரிவித்தனா்.
மேலும் ஜெயராமன் என்பவரின் மோட்டாா் கொட்டகைக்கு சென்று சோதனை மேற்கொண்டதில் சுமாா் 350 கிலோ போதை குட்கா பொருட்கள் இருந்ததை கண்டறிந்து அதனை கைப்பற்றி புவனகிரி தாலுகா சின்னநெல்லிகொள்ளை டேங்க் தெருவைச் சோ்ந்த ஜீவராஜ்சிங் (40), காட்டுமன்னாா்கோவில் கருணாநகரநல்லூரா் கிழக்குத்தெருவைச் சோ்ந்த ஜெயராமன் ( 65) ஆகியோரை கைது செய்து சோழத்தரம் காவல் நிலையத்தில் வழக்கு பதிவு செய்து நீதிமன்ற காவலுக்கு அனுப்பி வைத்தனா்.
கைப்பற்றப்பட்ட போதை பொருள்களின் மதிப்பு சுமாா் ரூ.5 லட்சமாகும். போதை பொருட்களை பிடித்த காவல் துறையினரை கடலூா் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் எஸ்.ஜெயக்குமாா் சோழத்தரம் காவல் நிலையத்திற்கு வருகை தந்து பாராட்டினாா்.