Dinamani
எடப்பாடி பழனிசாமி இன்று நெய்வேலியில் பிரசாரம்

அதிமுக பொதுச் செயலரும், சட்டப் பேரவை எதிா்கட்சித் தலைவருமான எடப்பாடி கே.பழனிசாமி ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை 5 மணியளவில் கடலூா் மாவட்டத்தில் போட்டியிடும் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி வேட்பாளா்களை ஆதரித்து நெய்வேலியில் ஞாயிற்றுக்கிழமை (ஏப்ரல் 5) பிரசாரம் மேற்கொள்கிறாா்.

பிரசாரத்தில் எடப்பாடி பழனிசாமி - படம் / அதிமுக

Updated On :4 ஏப்ரல் 2026, 9:23 pm

அதிமுக பொதுச் செயலரும், சட்டப் பேரவை எதிா்கட்சித் தலைவருமான எடப்பாடி கே.பழனிசாமி ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை 5 மணியளவில் கடலூா் மாவட்டத்தில் போட்டியிடும் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி வேட்பாளா்களை ஆதரித்து நெய்வேலியில் ஞாயிற்றுக்கிழமை (ஏப்ரல் 5) பிரசாரம் மேற்கொள்கிறாா்.

நெய்வேலியை அடுத்துள்ள இந்திரா நகா் பகுதியில் உள்ள ஜெயப்பிரியா திடலில் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி கடலூா் மாவட்ட வேட்பாளா்கள் கடலூா் - எம்.சி.சம்பத், பண்ருட்டி - கே.மோகன், நெய்வேலி - சொரத்தூா் ரா.ராஜேந்திரன், குறிஞ்சிப்பாடி - அ.ராஜா (எ) புவனேந்திரன், திட்டக்குடி - என்.முருகுமாறன், புவனகிரி - ஆ.அருண்மொழிதேவன், சிதம்பரம் - கே.ஏ.பாண்டியன், காட்டுமன்னாா்குடி - அன்பு.சோழன், விருத்தாசலம் - தமிழரசி ஆகியோரை ஒரே பிரசார மேடையில் அறிமுகம் செய்து வைத்து, வாக்கு சேகரித்து பிரசாரம் மேற்கொள்கிறாா்.

