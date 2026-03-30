சிவகாசியில் எடப்பாடி பழனிசாமி இன்று பிரசாரம்
எடப்பாடி பழனிசாமி
யூடியூப் / அதிமுக
Updated On :30 மார்ச் 2026, 8:07 pm
விருதுநகா் மாவட்டம், சிவகாசியில் அதிமுக பொதுச் செயலரும், எதிா்க்கட்சித் தலைவருமான எடப்பாடி கே. பழனிசாமி செவ்வாய்க்கிழமை (மாா்ச் 31) தோ்தல் பிரசாரத்தில் ஈடுடவுள்ளாா்.
விருதுநகா் மாவட்டத்தில் உள்ள 7 சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளில் போட்டியிடும் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி வேட்பாளா்களை ஆதரித்து, அவா் பிரசாரம் செய்யவுள்ளாா்.
சிவகாசி பேருந்து நிலையம் முன் திறந்த வேனில் நின்றவாறு செவ்வாய்க்கிழமை மாலை 4 மணியளவில் பிரசாரத்தில் ஈடுபடவுள்ளாா்.
இதற்கான ஏற்பாட்டை சிவகாசி சட்டப் பேரவைத் தொகுதி வேட்பாளரும், விருதுநகா் மேற்கு மாவட்ட அதிமுக செயலருமான கே.டி. ராஜேந்திரபாலாஜி செய்து வருகிறாா்.
தொடர்புடையது
வீடியோக்கள்
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...