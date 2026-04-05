காட்டுமன்னாா்கோவில் தொகுதி விசிக வேட்பாளா் எல்.இ.பி.ஜோதிமணி

/
பெயர்: எல்.இ.பி.ஜோதிமணி
காட்டுமன்னாா்கோவில் (தனி) தொகுதி விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சி வேட்பாளராக எல்.இ.பி.ஜோதிமணி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளாா். அவரது சுய விவரக் குறிப்பு:
பெயா்: எல்.இ.பி.ஜோதிமணி (71)
பிறந்த தேதி: 1-3-1955
கல்வித் தகுதி: டி.எம்.இ.
தொழில்: சென்னை துறைமுகத்தில் பணியாற்றி ஓய்வுபெற்றவா்
ஊா்: காட்டுமன்னாா்கோவில்
வகித்த பதவிகள்: எல்இபி ஆதிதிராவிடா் மகாஜன சங்கத் தலைவா்
குடும்பம்: மனைவி - மங்களசெல்வி, மகன்கள் - இளைய புரட்சி பாலாஜி, இளைய தென்றல்
வீடியோக்கள்
வீடியோக்கள்
நூறு சாமி டீசர்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
10 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்
பேட்ரியாட் டிரைலர்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
11 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்
பள்ளிச்சட்டம்பி டிரைலர்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
12 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்
#rcbvscsk | சிஎஸ்கே ஜெயிக்குமா ஜெயிக்காதா?: பெங்களூரு ரசிகர்களின் கருத்து! | CSK | RCB | #ipl2026 |
தினமணி செய்திச் சேவை
13 மணி நேரங்கள் முன்பு