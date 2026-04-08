ஜி.சுந்தரராஜன்
கடலூா் மாவட்டத்தில் உள்ள 9 சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளில் சிதம்பரம் தொகுதி சிறிய தொகுதியாக விளங்குகிறது.
சிதம்பரம் நடராஜா் கோயில், அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகம், பிச்சாவரம் சுற்றுலா வனப்பகுதி, பரங்கிப்பேட்டை பாபா கோவில் அடங்கிய சுற்றுலாத்தலமாகவும், கல்வித் தலமாக சிதம்பரம் தொகுதி திகழ்கிறது.
இந்தத் தொகுதியில் ஏற்கெனவே புவனகிரியில் தொகுதியில் இருந்த கிள்ளை பேரூராட்சி மற்றும் பரங்கிப்பேட்டை ஒன்றியம் முழுவதும் சோ்க்கப்பட்டுள்ளன. ஏற்கெனவே சிதம்பரம் தொகுதியில் இருந்த திருமுட்டம் பேரூராட்சி காட்டுமன்னாா்கோவில் சட்டப் பேரவை தொகுதிக்கு மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
தற்போது சிதம்பரம் நகராட்சி, அண்ணாமலைநகா், பரங்கிப்பேட்டை, கிள்ளை பேரூராட்சிகளையும், பரங்கிப்பேட்டை ஒன்றியம் முழுவதையும், குமராட்சி ஒன்றியத்தில் 21 ஊராட்சிகள், மேல்புவனகிரி ஒன்றியத்தில் 7 ஊராட்சிகளையும் உள்ளடக்கி இத்தொகுதி உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.
கள நிலவரம்: சிதம்பரம் சட்டப் பேரவைத் தொகுதி 1952-ஆம் ஆண்டு முதல் தோ்தலைச் சந்தித்து வருகிறது. இந்தத் தொகுதியில் பெரும்பாலான மக்கள் விவசாயத்தை தொழிலாக கொண்டுள்ளனா். எவ்வித தொழிற்சாலைகளும் இல்லாதததால், பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய நிலையில் உள்ள தொகுதியாக திகழ்கிறது.
இங்கு, வன்னியா்கள் அதிகமாகவும், அதற்கடுத்து ஆதிதிராவிடா்கள் கணிசமாகவும் உள்ளனா். இவையல்லாமல், பரங்கிப்பேட்டை பகுதியில் இஸ்லாமியா்கள், மீனவா்கள் உள்ளிட்ட சமூகத்தினரின் குறிப்பிடத்தக்க அளவில் உள்ளனா்.
தீா்க்கப்படாத பிரச்னைகள்: அண்ணாமலைப் பல்கலை ஆசிரியா், ஊழியா்கள், ஓய்வூதியா்களின் கோரிக்கைகளை தீா்க்க வேண்டும். இங்கு, இளநிலை பட்ட வகுப்புகளை மீண்டும் தொடங்கிலுள்ள சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் உள்ள ஏழை, எளிய மாணவா்கள் கல்வி பயிலும் வகையில் பல்கலைக்கழகத்தை மேம்படுத்த வேண்டும். பரங்கிப்பேட்டை சுற்றுவட்டார மாணவிகள் பயன்பெறும் வகையில், பரங்கிப்பேட்டையில் இலவச தங்கும் விடுதியுடன் கூடிய புதிய பெண்கள் கலைக் கல்லூரி தொடங்க வேண்டும்.
வெள்ளாற்றில் சி.முட்லூா் புறவழிச்சாலை பாலத்துக்கு அருகே தடுப்பணை கட்டி உப்புநீா் உட்புகாமல் தடுத்து, நீா்வள ஆதாரத்தை பெருக்கி விவசாயம் செழிப்படைய வழிவகுக்க வேண்டும். கீழமூங்கிலடி ஊராட்சியில் கான்சாகிப் மண்டபம் அருகில் வெள்ளாற்றில் மண் அரிப்பை தடுக்கும் வகையில் தடுப்புச் சுவா் அமைக்க வேண்டும்.
கொள்ளிடம் கூட்டுக் குடிநீா்த் திட்டத்தை விரிவுபடுத்தி மேலமூங்கிலடி, கீழமூங்கிலடி, லால்புரம் உள்ளிட்ட பகுதி மக்களுக்கு தண்ணீா் கிடைக்க ஆவன செய்ய வேண்டும். பிச்சாவரம் சுற்றுலா மையத்தை நவீனமயமாக்கி, உணவகத்துடன் கூடிய தங்கும் விடுதி கட்டி, பொழுதுபோக்கு அம்சங்களுடன் கூடிய சுற்றுலாத்தலமாக மாற்ற வேண்டும். சிதம்பரம் நகரில் பழைய நீதிமன்றக் கட்டடத்தை சீரமைத்து, கூட்ட அரங்கத்துடன் கூடிய தங்கும் விடுதி கட்டி, சுற்றுலாப் பயணிகள் தங்கும் வகையில் பயன்பாட்டுக்கு கொண்டுவர வேண்டும் என்பவைதான் முக்கியக் கோரிக்கைகளாகும்.
இருமுனைப் போட்டி: சிதம்பரம் தொகுதியில் இருமுறை சட்டப் பேரவை உறுப்பினராக உள்ள கே.ஏ.பாண்டியன் அதிமுக சாா்பில் 3-ஆவது முறையாக போட்டியிடுகிறாா்.
திமுக கூட்டணியில் தொகுதிக்கு புதியவரான மனித நேய ஜனநாயக கட்சித் தலைவா் மு.தமிமுன்அன்சாரி உதயசூரியன் சின்னத்தில் களம் காண்கிறாா்.
மேலும், தமிழக வெற்றிக் கழக வேட்பாளா் ஆ.நெடுஞ்செழியன், நாம் தமிழா் கட்சி வேட்பாளா் செ.தமிழ், தமிழக வாழ்வுரிமைக் கட்சி வேட்பாளா் சுரேந்திரன் உள்ளிட்டோரும் தோ்தல் களத்தில் உள்ளனா்.
இந்தத் தொகுதியை பொருத்தவரை, அதிமுக, மனித நேய ஜனநாயகக் கட்சி, தவெக, நாம் தமிழா் கட்சி என நான்குமுனைப் போட்டியாக கூறப்பட்டாலும், இரட்டை இலை, உதயசூரியன் இடையேதான் கடும் போட்டி நிலவுகிறது.
சிதம்பரம் தொகுதியில் அதிகமாக உள்ள வன்னியா் வாக்குகளையும், அதற்கு அடுத்து உள்ள ஆதிதிராவிடா் சமுதாய மக்களின் வாக்குகளையும், பரங்கிப்பேட்டை பகுதியில் உள்ள கனிசமான இஸ்லாமியா்கள் வாக்குகளையும் அதிகம் பெறுபவருக்கே வெற்றிவாய்ப்பு என்ற நிலை உள்ளது.
வேட்பாளா்களின் பலம் - பலவீனம்
கே.ஏ.பாண்டியன் (அதிமுக): சிதம்பரம் தொகுதிக்குள்பட்ட குமராட்சி ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் பெராம்பட்டு - திட்டுகாட்டூா் இடையே தமிழக அரசின் புவியியல் மற்றும் கனிம அறக்கட்டளை நிதியில் இருந்து ரூ.20 கோடி மதிப்பில் உயா்மட்ட பாலம் அமைத்துத் தந்து அப்பகுதி மக்களின் 50 ஆண்டுகால கோரிக்கையினை நிறைவேற்றித் தந்த பெருமை அதிமுக வேட்பாளா் கே.ஏ.பாண்டியன் எம்எல்ஏக்கு உண்டு.
சிதம்பரம் பகுதி வேளாண் மக்களின் நீண்ட நாள் கோரிக்கையான கொள்ளிடம் ஆற்றில் கடல் நீா் உட்புகுதலை தடுக்கும் வகையில் திருக்கழிப்பாலை கிராமத்தில் தடுப்பணை அமைப்பதற்கு நில அளவை பணிகளுக்காக ரூ.ஒரு கோடி நிதி ஒதுக்கப்பட்டது என கடந்த இரு தோ்தலில் போட்டியிட்டு வெற்றிபெற்ற கே.ஏ.பாண்டியன் தொகுதியில் பல்வேறு திட்டப் பணிகளை கொண்டுவந்துள்ளாா்.
மேலும், இவா் மீது மக்களிடமும், கட்சி நிா்வாகிகளிடமும் எவ்வித அதிருப்தியும் இல்லை. அனைவரிடம் நன்றாக பழகி, மக்களின் குறைகளை அறிந்து உடனடியாக போக்கியுள்ளாா். குறிப்பாக, அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழக மருத்துவ மாணவா்களின் போராட்டத்தை முதல்வரின் கவனத்துக்கு கொண்டு சென்று, அவா்கள் அரசு நிா்ணயிக்கும் கல்விக் கட்டணம் மட்டுமே செலுத்தும் முறையை பெற்றுத் தந்தாா் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
பலவீனம்: அதிமுக வேட்பாளா் கே,ஏ.பாண்டியன் எதிா்கட்சி சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருந்ததால், தொகுதியில் பெரிய அளவில் எந்த திட்டத்தையும் கொண்டு வர இயாலதது பாதகமாக உள்ளது. மேலும் அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழக ஆசிரியா், ஊழியா்கள் கோரிக்கைகள் அதிமுக ஆட்சியிலேயே நிறைவேற்றி இருக்கலாம் என்பதால் அதுவும் அவருக்கு பாதகமாக உள்ளது.
மு.தமிமுன்அன்சாரி (எம்ஜேகே): திமுக கூட்டணியில் உதயசூரியன் சின்னத்தில் போட்டியிடும் மனித நேய ஜனநாயக கட்சி வேட்பாளா் மு.தமிமுன்அன்சாரி அண்ணாமலைப் பல்கலையில் பி.ஏ அரசியல் அறிவியல் படித்தவா். 2016 முதல் 2021 வரை நாகப்பட்டினம் எம்எல்ஏவாக இருந்த இவா், மனித நேய ஜனநாயக கட்சியின் தலைவராகவும் உள்ளாா்.
இவா், இத்தொகுதியில் உதயசூரியன் சின்னத்தில் போட்டியிடுவது பலமாக கருதப்படுகிறது. புயல் வெள்ளத்தில் பிரசித்தி பெற்ற சிதம்பரம் இளமையாக்கினாா் கோயில் திருக்குளம் சுற்றுச்சுவா் இடிந்த விழுந்தபோது, அதற்காக சட்டப் பேரவையில் குரல் கொடுத்தவா். சட்டப் பேரவை உறுப்பினராக இருந்தபோது பேரவைக்கு நூறு சதவீத வருகைக்காகவும், அதிகளவில் குரல் கொடுத்ததற்காகவும் விருதைப் பெற்றவா்.
பலவீனம்:
திமுக கூட்டணியில் மனித நேய ஜனநாயக கட்சி தலைவரும், வேட்பாளருமான மு.தமிமுன்அன்சாரி தொகுதிக்கு புதிதியவா் என்பதும், சிதம்பரம் தொகுதியில் திமுகவிற்கு சீட் ஓதுக்கப்படாததால் திமுகவினா் அதிருப்தியில் உள்ளனா். கோயில்நகரமான சிதம்பரம் தொகுதியில் இந்துகளுக்கு அப்பாற்பட்டு இஸ்லாமியா் ஒருவா் வேட்பாளராக நிறுத்தப்பட்டுள்ளது அவருக்கு பாதகமாக உள்ளது.
ஆ.நெடுஞ்செழியன் (தவெக): கடலூா் மாவட்ட தமாகா தலைவராக இருந்து தற்போது தவெகவில் இணைந்தவா். இவா், சிதபரம் நகரைச் சோ்ந்தவா். இவருக்கு விஜய்யின் ரசிகா்கள் ஆதரவு, இளம் தலைமுறை வாக்காளா்களின் வாக்குகள் பலமாக அமைந்துள்ளது.
தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் கட்சியிலிருந்து தவெகவில் இணைந்து சிதம்பரம் தொகுதி தமிழக வெற்றிக்கழகம் வேட்பாளராக போட்டியிடும் ஏ.நெடுஞ்செழியன் புதுமுகம் என்றாலும், அரசியல் ரீதியாக அறிமுகமானவா் அக்கட்சி தனித்து போட்டியிடுவதும், அனைத்து பூத்களிலும் அவரது கட்சி கமிட்டி நிா்வாகிகள் இல்லாததும் பலவீனமாக உள்ளது. புதிய கட்சியின் வேட்பாளா் என்பதால் இவருக்கு மக்கள் ஆதரவு எப்படி இருக்கும் என்பது இவருக்கு பலவீனம்.
செ.தமிழ் (நாதக): முதல் முறையாக களம் காண்கிறாா். சிதம்பரம் தொகுத்திக்குள்பட்ட சி.முட்லூா் பகுதியைச் சோ்ந்தவா். கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளா் சீமானின் பிரசாரம் இவருக்கு பலம். அதே நேரத்தில் தனித்து போட்டியிடுவது இவருக்கு பலவீனமாக அமைந்துள்ளது.
இவையல்லமால் சில சிறிய கட்சிகளின் வேட்பாளா்களும் களத்தில் உள்ளனா்.
யாருக்கு வாய்ப்பு?
சிதம்பரம் தொகுதி 1952-இல் இருந்து சிதம்பரம் தொகுதி தோ்தலை சந்தித்து வருகிறது. இந்தத் தொகுதியில் நடைபெற்றற 16 சட்டப் பேரவைத் தோ்தல்களில் காங்கிரஸ், அதிமுக தலா 5 முறையும், திமுக 4 முறையும், தமாக ஒரு முறையும், மாா்க்சிஸ்ட் ஒரு முறையும் வென்றுள்ளன. இந்தத் தொகுதியை பொருத்தவரை, நடுநிலையாளா்களின் வாக்குகள்தான் வேட்பாளரின் வெற்றியை தீா்மானிக்கும் என்பது கடந்த கால தோ்தல் வரலாறு. கடந்த இரு முறை அதிமுக வெற்றிபெற்றாலும், தற்போதைய தோ்தலில் பல கட்சிகள் களத்தில் உள்ளதால், வாக்குகள் சிதறும் நிலை உள்ளது. அந்த வாக்குகள் யாரை பாதிக்கும் என்பது வரும் மே 4-ஆம் தேதி தோ்தல்
முடிவுகளில்தான் தெரியவரும்.
மொத்த வாக்குகள்: 2,29,136:
ஆண் வாக்காளா்கள்-1,12,664,
பெண் வாக்காளா்கள்-1,16,443,
திருநங்கைகள்-29.
மொத்த வாக்குச்சாவடிகள்-298
