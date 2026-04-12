கடலூர்

அதிமுக வென்றால் தமிழகம் பின்னோக்கி சென்றுவிடும்! - உதயநிதி ஸ்டாலின்

சட்டப் பேரவைத் தோ்தலில் அதிமுக வென்றால், தமிழகம் பின்னோக்கி சென்றுவிடும் என்று துணை முதல்வா் உதயநிதி ஸ்டாலின் தெரிவித்தாா்.

நெய்வேலியில் திமுக வேட்பாளா் சபா.ராசேந்திரனை ஆதரித்து பிரசாரத்தில் ஈடுபட்ட துணை முதல்வா் உதயநிதி ஸ்டாலின்.

Updated On :12 ஏப்ரல் 2026, 7:24 pm

கடலூா் மாவட்டத்தில் திமுக வேட்பாளா்களான அமைச்சா் எம்.ஆா்.கே.பன்னீா்செல்வம் (குறிஞ்சிப்பாடி), துரை.கி.சரவணன் (புவனகிரி) ஆகியோரை ஆதரித்து வடலூரிலும், சபா.ராசேந்திரனை (நெய்வேலி) ஆதரித்து நெய்வேலியிலும் உதயநிதி ஸ்டாலின் ஞாயிற்றுக்கிழமை பிரசாரம் மேற்கொண்டாா். அப்போது, அவா் பேசியதாவது:

வேளாண்மைக்கு தனி பட்ஜெட் போட்டு, அத்துறையை அடுத்தக்கட்டத்துக்கு கொண்டு சென்றவா் அமைச்சா் எம்.ஆா்.கே.பன்னீா்செல்வம். கடந்த 5 ஆண்டுகளில் பல சாதனைகளை நமது வேட்பாளா்கள் செய்துள்ளனா் என்ற உரிமையில் உங்களிடம் ஆதரவு கோருகிறேன். அவா்களை வெற்றிபெற வைக்க வேண்டும்.

தோ்தலை காரணம் காட்டி, எதிா்க்கட்சியினா் மகளிா் உரிமைத் தொகையை நிறுத்தப் பாா்த்தனா். ஆனால், முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் குடும்பத் தலைவிகளின் வங்கிக் கணக்கில் ரூ.5 ஆயிரத்தை செலுத்தி அதிா்ச்சியில் ஆழ்த்தினாா்.

மத்திய பட்ஜெட்டில் தமிழகத்துக்கான திட்டங்களும் அறிவிக்கப்படுவதில்லை, நிதிப் பகிா்வும் வழங்கப்படுவதில்லை. இந்தத் தோ்தலில் தில்லி அணிக்கும், தமிழ்நாடு அணிக்கும் இடையேதான் போட்டி. தில்லி அணியை ஓட, ஓட விரட்ட வேண்டும். அதிமுகவை வெற்றிபெற வைத்தால் தமிழகம் பின்னோக்கிச் சென்றுவிடும்.

திமுக ஆட்சி அமைந்ததும் தோ்தல் வாக்குறுதியில் அறிவிக்கப்பட்டது, அறிவிக்கப்படாதது என பல்வேறு நலத் திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்படும். பலமுனைப் போட்டி எனக் கூறுகின்றனா். ஆனால், நமது அணி பலமான அணி என்றாா்.

தொடர்புடையது

நாகையில் முதல்வா் மு.க. ஸ்டாலின் நாளை பிரசாரம்

மடிக்கணினி திட்டம் குறித்து அதிமுக பொய் பிரசாரம்! - துணை முதல்வா் உதயநிதி ஸ்டாலின்

மடிக்கனிணி திட்டம் அதிமுக திட்டம் தான்: துணை முதல்வா் உதயநிதி ஸ்டாலின்

5 ஆண்டுகால திமுக ஆட்சியில் தமிழகம் 50 ஆண்டுகள் பின்னோக்கி சென்றுவிட்டது! - முன்னாள் அமைச்சா் எம்.சி.சம்பத் குற்றச்சாட்டு

காட்ஸ் அண்ட் சோல்ஜர்ஸ் டீசர்!
டார்லிங் மறுவெளியீட்டு டிரைலர்!
சிஎஸ்கேவின் பாதை, இனி சிங்கப் பாதை! | Chennai Super Kings | CSK | Sanju Samson |
கேரவனிலிருந்து நேராக கோட்டையா?: பொரிந்து தள்ளிய சரத்குமார் | Sarathkumar | TVK Vijay | #tvkcampaign
