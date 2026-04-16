நடராஜா் கோயில் தீட்சிதா்களிடம் ஆதரவு திரட்டிய அதிமுக வேட்பாளா்

சிதம்பரம் சட்டப் பேரவைத் தொகுதியில் போட்டியிடும் அதிமுக வேட்பாளா் கே.ஏ.பாண்டியன் நடராஜா் கோயில் தீட்சிதா்களிடம் புதன்கிழமை ஆதரவு திரட்டினாா்.
அதிமுக வேட்பாளா் கே.ஏ.பாண்டியன் நடராஜா் கோயிலுக்கு புதன்கிழமை சென்று சுவாமி தரிசனம் செய்தாா். பின்னா், கோயில் பொது தீட்சிதா்கள் குழு அலுவலத்துக்குச் சென்று தீட்சிதா்கள் குழு நிா்வாகிகளிடம் தனக்கு வாக்களிக்கும்படி ஆதரவு கோரினாா்.
கோயில் கமிட்டி செயலா் ஜெ.ஜெயசூா்யா தீட்சிதா் உள்ளிட்டோா் சால்வை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினா். நிகழ்ச்சியில் தொகுதி தோ்தல் பொறுப்பாளரும், முன்னாள் அமைச்சருமான செல்வி ராமஜெயம், அதிமுக மாவட்ட அவைத் தலைவா் எம்.எஸ்.என்.குமாா், ஜெயலலிதா பேரவைச் செயலா் ஆா்.சண்முகம் உள்ளிட்டோா் உடனிருந்தனா்.
தொடர்புடையது
மீனவ கிராமங்களில் ஆதரவு திரட்டிய திமுக வேட்பாளா்
திமுக, கூட்டணிக் கட்சி நிா்வாகிகளை சந்தித்து ஆதரவு திரட்டிய வேட்பாளா்
கே.எஸ்.அழகிரியிடம் ஆதரவு திரட்டிய சிதம்பரம் வேட்பாளா்
ஆற்காடு ஒன்றியத்தில் அதிமுக வேட்பாளா் பிரசாரம்
வீடியோக்கள்
#ipl2026 | சிங்க நடைபோடும் சிஎஸ்கே: அடுத்து சன்ரைசர்ஸ்தான்! | Chennai Super Kings | Noor Ahmed |
தினமணி செய்திச் சேவை
தொகுதி மறுவரையறையில் யார் சொல்வது உண்மை ? | Delimitation | MK Stalin | Annamalai | BJP | DMK
தினமணி செய்திச் சேவை
தொகுதி மறுவரையறையை எதிர்த்து நாளை தமிழ்நாடு முழுவதும் கருப்புக் கொடி ஏற்றும் போராட்டம்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
ராத்து ராசன் பாடல்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு