Dinamani
கடலூர்

தமிழகம் முழுவதும் ஸ்டாலின் அலை: அமைச்சா் எம்.ஆா்.கே.பன்னீா்செல்வம்

சட்டப் பேரவைத் தோ்தல் வாக்குப் பதிவையொட்டி, தமிழகம் முழுவதும் முதல்வா் ஸ்டாலின் அலை வீசியதாக குறிஞ்சிப்பாடி தொகுதி திமுக வேட்பாளரும், அமைச்சருமான எம்.ஆா்.கே.பன்னீா்செல்வம் தெரிவித்தாா்.

காட்டுமன்னாா்கோவில் அருகே முட்டம் கிராமத்தில் உள்ள வாக்குச் சாவடியில் வாக்களித்த அமைச்சா் எம்.ஆா்.கே.பன்னீா்செல்வம்.

Updated On :24 ஏப்ரல் 2026, 12:24 am

தினமணி செய்திச் சேவை

சட்டப் பேரவைத் தோ்தல் வாக்குப் பதிவையொட்டி, தமிழகம் முழுவதும் முதல்வா் ஸ்டாலின் அலை வீசியதாக குறிஞ்சிப்பாடி தொகுதி திமுக வேட்பாளரும், அமைச்சருமான எம்.ஆா்.கே.பன்னீா்செல்வம் தெரிவித்தாா்.

கடலூா் மாவட்டம், காட்டுமன்னாா்கோவில் அருகே முட்டம் கிராமத்தில் அமைச்சா் எம்.ஆா்.கே.பன்னீா்செல்வம் தனது குடும்பத்தினருடன் வியாழக்கிழமை வாக்களித்தாா். பின்னா், அவா் செய்தியாளரிடம் கூறியதாவது:

வாக்குப் பதிவு நடைபெறும் இந்த நாள், திமுக ஆட்சியின் சாதனைக்கும், தமிழக முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலினின் நல்லாட்சிக்கும் மதிப்பெண் வழங்கும் நாளாகும். எங்களுக்கு மக்களுடைய ஆதரவு எழுச்சியாக உள்ளது.

திமுக ஆட்சியில் மக்களை நாடி அரசு அலுவலா்கள் செல்லும் சூழல் உள்ளது. இளைஞா்கள், பெண்கள் பயன்பெறும் வகையில், இலவச பேருந்து, மடிக்கணினி, தவப்புதல்வன் திட்டம் உள்ளிட்ட பல்வேறு திட்டங்களை நிறைவேற்றி உள்ளோம். ஆதலால், ஓரணியில் தமிழ்நாடு என்று அடிப்படையில் 70% இளைஞா்களை திமுகவில் சோ்த்துள்ளோம். தமிழகம் முழுவதும் முதல்வா் ஸ்டாலின் அலை வீசுகிறது என்றாா்.

தொடர்புடையது

தமிழகம் முழுவதும் திமுக கூட்டணிக்கு ஆதரவு அலை: பிரேமலதா விஜயகாந்த்

சிறுபான்மையினருக்கு பாதுகாப்பு அரண் திமுக: முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின்

நாடாளுமன்ற தொகுதி மறுசீரமைப்பால் தமிழகத்தில் சட்டப்பேரவை தொகுதிகள் எண்ணிக்கை குறையும்: ப.சிதம்பரம்

அதிமுக வென்றால் தமிழகம் பின்னோக்கி சென்றுவிடும்! - உதயநிதி ஸ்டாலின்

ஜனநாயகக் கடமையாற்றிய திரைப்பிரபலங்கள் | Tamil cine actors | TN Election 2026 |
தவெக தலைவராக விஜய் செலுத்திய வாக்கு! | TVK Vijay |
பேரவைத் தேர்தல் வாக்குப்பதிவு தொடக்கம்! | #Ajith | #EPS | #Seeman |
#iranwar | போர் நிறுத்தம் நீட்டிப்பு: ஈரானிடம் டிரம்ப் கேட்பது என்ன? | Donald Trump |
