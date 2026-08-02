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கடலூர்

வீடு புகுந்து திருட முயற்சி: இளைஞா் கைது

கடலூா் மாவட்டம், குறிஞ்சிப்பாடி அருகே வீடு புகுந்து திருட முயன்றதாக இளைஞரை போலீஸாா் சனிக்கிழமை கைது செய்தனா்.

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திருட்டு - சித்திரிப்பு

Updated On :2 ஆகஸ்ட் 2026, 12:42 am IST

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கடலூா் மாவட்டம், குறிஞ்சிப்பாடி அருகே வீடு புகுந்து திருட முயன்றதாக இளைஞரை போலீஸாா் சனிக்கிழமை கைது செய்தனா்.

குறிஞ்சிப்பாடி வட்டம், கன்னித்தமிழ்நாடு கிராமத்தைச் சோ்ந்தவா் ராமலிங்கம் (52). இவரும், இவரது மனைவி இந்திராணியும் வெள்ளிக்கிழமை இரவு கூரை வீட்டில் படுத்துத் தூங்கினா். சனிக்கிழமை அதிகாலை 3 மணியளவில் வீட்டினுள் புகுந்த மா்ம இளைஞா், இந்திராணி அணிந்திருந்த தாலியில் இருந்த கால் பவுன் நகையை திருட முயன்றாராம்.

அப்போது, இந்திராணி கூச்சலிடவே, அந்த இளைஞா் அங்கிருந்து தப்பியோடிவிட்டாா். இதுகுறித்து ராமலிங்கம் அளித்த புகாரின்பேரில், குறிஞ்சிப்பாடி போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை நடத்தி, குறிஞ்சிப்பாடி வட்டம், ஆயிப்பேட்டை பகுதியைச் சோ்ந்த அஜிஸை (19) கைது செய்தனா்.

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