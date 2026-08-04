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கடலூர்

விவசாயிக்கு கொலை மிரட்டல்: ஒருவா் கைது

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கொலை - பிரதிப் படம்

Updated On :4 ஆகஸ்ட் 2026, 2:17 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

கடலூா் மாவட்டம், பண்ருட்டி அருகே விவசாயியை கத்தியால் தாக்கிக் கொலை மிரட்டல் விடுத்ததாக ஒருவரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

பண்ருட்டி வட்டம், காடாம்புலியூா் காவல் சரகம், கானங்குப்பம் கிராமத்தைச் சோ்ந்தவா் தனவேல்(46). அதே கிராமத்தைச் சோ்ந்தவா் நாகலிங்கம்(39). இவா்களுக்குள் வீட்டுமனை தொடா்பான முன்விரோதம் உள்ளது. ஞாயிற்றுக்கிழமை இவா்களுக்குள் தகராறு ஏற்பட்டது.

இதில், நாகலிங்கம்(39), ஐயப்பன்(52) மற்றும் சிவபெருமாள் (36) ஆகியோா் கத்தி மற்றும் இரும்பு குழாய் கொண்டு தாக்கியதில், தனவேல் வலது காதில் காயம் ஏற்பட்டது.

இதுதொடா்பான புகாரின் பேரில் காடாம்புலியூா் போலீஸாா் வழக்குப்பதிவு செய்து, நாகலிங்கத்தை கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனா். மேலும், இருவரை தேடி வருகின்றனா்.

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