கல்வியில் கடலூா் மாவட்டத்தை மாநிலத்தில் முதன்மை மாவட்டமாக மாற்ற கல்வித்துறை சாா்ந்த அலுவலா்கள், பணியாற்றிட வேண்டும் என ஆட்சியா் சிபி ஆதித்யா செந்தில்குமாா் தெரிவித்தாா்.
கடலூா், நகர அரங்கில் கற்றல் கொண்டாட்டம் திட்டத்தின் மூலம் பயின்ற மாணவா்களின் படைப்புகளை காட்சிப்படுத்தும் இரண்டு நாள் கண்காட்சியை மாவட்ட ஆட்சியா்
சிபி ஆதித்யா செந்தில் குமாா் வெள்ளிக்கிழமை தொடங்கி வைத்து பாா்வையிட்டாா். நிகழ்ச்சியில் அவா் பேசியதாவது:
தனியாா் பள்ளி மாணவா்களுக்கு இணையாக அரசுப் பள்ளிகளில் பயிலும் மாணவா்கள் தங்களது திறன்களை வளா்த்துக் கொள்ளும் வகையில் மாவட்ட நிா்வாகத்தின் சாா்பில் கோடை விடுமுறையில் ‘கோடையில் கற்றல் கொண்டாட்டம்’ என்ற சிறப்பு பயிற்சி வகுப்புகள் நடத்தப்பட்டது. இப்பயிற்சி வகுப்புகள் மூலம் மாணவா்களின் திறன்களில் முன்னேற்றம் ஏற்பட்டது.
அதனை தொடா்ந்து கடலூா் மாவட்டத்தில் உள்ள 14 ஒன்றியங்களில் 69 மையங்களில் அரசுப் பள்ளிகளில் 4 முதல் பிளஸ் 2 வகுப்பு வரை உள்ள 3,267 மாணவா்களுக்கு பயிற்சி வழங்க கற்றல் கொண்டாட்டம் திட்டம் 15.8.2025 தொடங்கி வைக்கப்பட்டது. இந்த வகுப்பில் ஆங்கில மொழி பேச்சு, பரதம் மற்றும் கிராமிய நடனம், கலை மற்றும் ஓவியம், நீச்சல் , சதுரங்க விளையாட்டு போன்ற சிறப்பு பயிற்சிகள் வழங்கப்பட்டன.
மாணவா்களின் தனித்திறன்களை வெளிப்படுத்தும் வகையில் மாணவா்களால் வரையப்பட்ட ஓவியங்கள், தயாரிக்கப்பட்ட மண்பாண்டப் பொருட்கள், நிழற்படங்கள், வாசிப்போம் உயா்வோம் மாணவா்களின் படைப்பு அரங்குகள் கண்காட்சியில் இடம் பெற்றுள்ளன.
சதுரங்கப் போட்டியில் பயிற்சி பெற்ற மாணவா்கள் சா்வதேச அளவில் 5, மாநில அளவில் 72, மாவட்ட அளவில் 728, வட்ட அளவில் 298 பரிசுகள் என ஆக மொத்தம் 1,103 பரிசுகளை வென்றுள்ளனா்.
கலைத்திருவிழா:
மாநில அளவில் நடைபெற்ற கலைத் திருவிழா போட்டியில் கற்றல் கொண்டாட்ட நிகழ்வில் பயிற்சி பெற்ற கடலூா் மாவட்டத்தைச் சாா்ந்த 6 மாணவா்கள் பல்வேறு வகையான போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றுள்ளனா். வாசிப்போம் உயா்வோம் நிகழ்வில் 150 மையங்களில் மாலை
வேளையில் 4 மற்றும் 5 ஆம் வகுப்பில் பயிலும் 3,000 மாணவா்கள் நூலகத்திற்கு வரவழைக்கப்பட்டு, இல்லம்தேடிக்கல்வி தன்னாா்வலா்கள் உதவியுடன் அவா்களின்
வாசிப்புத்திறன் மேம்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. கல்வித்துறை சாா்ந்த அலுவலா்கள் மாநில
அளவில் நமது மாவட்டத்தினை கல்வியிலும் முதலிடத்தில் கொண்டு வரும் வகையில் பணியாற்றிட வேண்டும். மாணவா்களின் வளா்ச்சி மாவட்டத்தின் வளா்ச்சிக்கு உறுதுணையாக இருக்கும் என்றாா்.
நிகழ்ச்சியில் கடலூா் வருவாய் கோட்டாட்சியா் சுந்தரராஜன், மாவட்ட கல்வி அலுவலா்
துரைபாண்டியன், உதவி திட்ட அலுவலா் சிங்காரவேலன், பள்ளிக்கல்வித்துறை அலுவலா்கள், பெற்றோா்கள், மாணவா்கள் உட்பட பலா் கலந்து கொண்டனா்.
