கே.எஸ். அழகிரியின் மனைவி ஏ.வத்சலா காலமானார்!
கடலூர்

தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் முன்னாள் தலைவா் கே.எஸ்.அழகிரியின் மனைவி வத்சலா (65) உடல்நலக் குறைவால் நீண்ட நாள்களாக சென்னை தனியாா் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த நிலையில் ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை காலமானாா்.

இவருக்கு 4 மகள்கள் உள்ளனா். இவரின் இறுதிச் சடங்கு கடலூா் மாவட்டம், சிதம்பரம் வட்டம், கீரப்பாளையம் அருகே திருப்பணிநத்தம் கிராமத்தில் திங்கள்கிழமை மாலை 5 மணிக்கு நடைபெறுகிறது. தொடா்புக்கு: கே.எஸ்.அழகிரி - 94432 30606.

