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கடலூர்

ஓட்டுநா் மீது தாக்குதல்: இளைஞா் கைது

கடலூா் மாவட்டம், பண்ருட்டியில் ஓட்டுநரை பீா் புட்டியால் தாக்கி கொலை மிரட்டல் விடுத்ததாக இளைஞரை போலீஸாா் கைது செய்தனா். மேலும், இருவரைத் தேடி வருகின்றனா்.

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கைது

Updated On :1 ஜூலை 2026, 7:24 am IST

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கடலூா் மாவட்டம், பண்ருட்டியில் ஓட்டுநரை பீா் புட்டியால் தாக்கி கொலை மிரட்டல் விடுத்ததாக இளைஞரை போலீஸாா் கைது செய்தனா். மேலும், இருவரைத் தேடி வருகின்றனா்.

பண்ருட்டி படைவீட்டம்மன் கோயில் தெருவைச் சோ்ந்தவா் அஜித்குமாா் (27), கோவையில் ஓட்டுநராகப் பணியாற்றி வருகிறாா். இவா், ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை படைவீட்டம்மன் கோயில் அருகே நண்பருடன் நடந்து சென்றாா்.

அப்போது, அங்கிருந்த அதே பகுதியைச் சோ்ந்த கோகுல் (30), ஜான்பீட்டா், ராஜேஷ் ஆகியோா் ஏன் எங்களை போலீஸிடம் காட்டிக் கொடுத்தாய் எனக் கேட்டு, பீா் புட்டியால் தாக்கி கொலை மிரட்டல் விடுத்தனராம். இதில், தலையில் பலத்த காயமடைந்த அஜித்குமாா், பண்ருட்டி அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்றாா்.

இதுகுறித்த புகாரின்பேரில், பண்ருட்டி போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து கோகுலை கைது செய்தனா். மேலும், ஜான் பீட்டா், ராஜேஷை ஆகியோரைத் தேடி வருகின்றனா்.

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