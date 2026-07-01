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கடலூர்

காரை வழிமறித்து இளைஞா் மீது தாக்குதல்: 3 போ் கைது

கடலூா் மாவட்டம், பண்ருட்டி அருகே காரை வழிமறித்து இளைஞரைத் தாக்கி கொலை மிரட்டல் விடுத்ததாக 3 பேரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

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கைது - பிரதிப் படம்

Updated On :1 ஜூலை 2026, 7:25 am IST

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கடலூா் மாவட்டம், பண்ருட்டி அருகே காரை வழிமறித்து இளைஞரைத் தாக்கி கொலை மிரட்டல் விடுத்ததாக 3 பேரை போலீஸாா் திங்கள்கிழமை கைது செய்தனா்.

பண்ருட்டி வட்டம், காடாம்புலியூா் காந்தி நகா் பகுதியைச் சோ்ந்தவா் அலெக்ஸ்சாண்டா் (22). இவா், தனது நண்பா்களான ரமேஷ் (27), விக்னேஷ் (24) ஆகியோருடன் வான்பாக்கத்தல் உள்ள மதுக் கடையில் திங்கள்கிழமை மது அருந்தினாா்.

அப்போது, அங்கு வந்த பண்ருட்டி வட்டம், கீழ்மாம்பட்டு கிராமத்தைச் சோ்ந்த சூா்யா (20), நீங்கள் எந்த ஊா் எனக் கேட்டு முறைத்தப்படி சென்றுவிட்டாராம்.

இந்த நிலையில், பணிக்கன்குப்பம் அண்ணா பல்கலைக்கழகம் பொறியில் கல்லூரி அருகே அலெக்ஸ்சாண்டா் சென்ற காரை, சூா்யா), அவரது நண்பா்கள் கௌதம்(20), மோகன் (20) ஆகியோா் வழிமறித்து தாக்குதல் நடத்தி, கொலை மிரட்டல் விடுத்தனராம்.

இதுகுறித்த புகாரின்பேரில், காடாம்புலியூா் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து சூா்யா, கௌதம், மோகன் ஆகியோரை கைது செய்தனா்.

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