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கடலூர்

கடலூா் மாவட்டத்தில் கஞ்சா விற்பனை: 6 போ் கைது

கடலூா் மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் போலீஸாா் மேற்கொண்ட ரோந்து பணியின்போது, கஞ்சா விற்பனையில் ஈடுபட்டதாக 6 பேரை சனிக்கிழமை கைது செய்து, அவா்களிடமிருந்து 350 கிராம் கஞ்சாவை பறிமுதல் செய்தனா்.

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கைது - சித்திரிப்பு

Updated On :5 ஜூலை 2026, 2:09 am IST

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கடலூா் மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் போலீஸாா் மேற்கொண்ட ரோந்து பணியின்போது, கஞ்சா விற்பனையில் ஈடுபட்டதாக 6 பேரை சனிக்கிழமை கைது செய்து, அவா்களிடமிருந்து 350 கிராம் கஞ்சாவை பறிமுதல் செய்தனா்.

திருப்பாதிரிப்புலியூா் போலீஸாா் எம்.புதூா் சுடுகாடு அருகே ரோந்துப் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தபோது, கஞ்சா விற்பனையில் ஈடுபட்டதாக எம்.புதூரைச் சோ்ந்த ரமணாவை (23) கைது செய்தனா்.

விருத்தாசலம் அருகே குறவங்குடி பகுதியில் கஞ்சா விற்பனை செய்ததாக ஏ.குறவங்குடியைச் சோ்ந்த சிவாகுரு (23), அரவிந்த் (26) ஆகிய இருவரையும் விருத்தாசலம் போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

கருவேப்பிலங்குறிச்சி போலீஸாா் கருப்பு வேப்பிலங்குறிச்சி குரங்கு பாலம் அருகே ரோந்து பணியில் இருந்தபோது, விருத்தாசலத்தைச் சோ்ந்த அரவிந்த் (21), புவனகிரி அருகே கீழ்பாதி வளையமாதேவியைச் சோ்ந்த சரத்குமாா் (31) ஆகியோரை கஞ்சா விற்பனை செய்ததாக கைது செய்தனா்.

மேலும், கடலூா் துறைமுக போலீஸாா் ஓடி பச்சையன்குப்பம் பகுதியில் ரோந்து பணியின்போது, கஞ்சா விற்பனையில் ஈடுபட்டதாக அப்பகுதியைச் சோ்ந்த தீனாவை (24) கைது செய்தனா்.

கைது செய்யப்பட்ட 6 பேரிடமிருந்தும் மொத்தம் 350 கிராம் கஞ்சாவை போலீஸாா் பறிமுதல் செய்தனா். இதுதொடா்பாக சம்பந்தப்பட்ட காவல் நிலையங்களில் வழக்குப் பதிவு செய்து, தொடா்ந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.

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