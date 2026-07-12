கடலூா் மாவட்ட சமூக நல அலுவலகத்தின் பயன்பாட்டில் இருந்த அரசு வாகனம் வரும் 23-ஆம் தேதி பொது ஏலத்தில் விற்பனை செய்யப்பட உள்ளதாக மாவட்ட ஆட்சியா் சிபி ஆதித்யா செந்தில்குமாா் தெரிவித்துள்ளாா்.
இதுகுறித்து அவா் சனிக்கிழமை வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு: கடலூா் மாவட்ட சமூக நல அலுவலகத்தின் கீழ் இயங்கி வந்த 2006-ஆம் ஆண்டு ஜீப் (மகிந்திரா போலிரோ எக்ஸ்எல்) ரக அரசு வாகனம் வரும் 23-ஆம் தேதி பொதுமக்கள் முன்னிலையில் பகிரங்க பொது ஏலத்தில் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
ஏலத்தில் விடப்படவுள்ள இந்த வாகனத்தை அலுவலக வேலை நாள்களில் மாவட்ட சமூக நல அலுவலகம், அரசு சேவை இல்ல வளாகம், நெல்லிக்குப்பம் பிரதான சாலை, செம்மண்டலம், கடலூா் என்ற முகவரியில் பாா்வையிடலாம்.
ஏலத்தில் பங்கேற்க விரும்புவோா் வரும் 23-ஆம் தேதி காலை 10.30 மணி முதல் 11.30 மணிக்குள் ரூ.50 நுழைவுக் கட்டணம் மற்றும் ரூ.500 முன்வைப்புத் தொகையை செலுத்தி பெயரை பதிவு செய்துகொள்ள வேண்டும். பொது ஏலம் நண்பகல் 12 மணிக்குத் தொடங்கும்.
அரசு நிா்ணயித்துள்ள குறைந்தபட்ச தொகையைவிட அதிக தொகைக்கு ஏலம் கோரும் நபருக்கு வாகனம் ஒதுக்கப்படும். ஏலத்தில் வெற்றிபெறுபவா் ஏலத் தொகையை முழுமையாக அன்றே செலுத்த வேண்டும். அதன் பின்னா் விடுவிப்பு ஆணை வழங்கப்பட்டு, வாகனத்தை ஒப்படைக்கும் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும்.
அரசு வாகனத்தை ஏலத்தில் பெற விரும்புவோா் குறிப்பிட்ட நாளில் தேவையான ஆவணங்கள் மற்றும் கட்டணங்களுடன் பங்கேற்று பயன்பெறலாம் எனக் குறிப்பிட்டுள்ளாா்.
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