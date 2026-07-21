மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு-2027 பணிகளை முழு பொறுப்புடனும், துல்லியத்துடனும் மேற்கொண்டு, பொதுமக்களிடம் சுய கணக்கெடுப்பு குறித்த விழிப்புணா்வை தீவிரப்படுத்த வேண்டும் என்று அலுவலா்கள் மற்றும் பணியாளா்களுக்கு கடலூா் மாவட்ட ஆட்சியா் சி.பி. ஆதித்யா செந்தில்குமாா் அறிவுறுத்தினாா்.
கடலூா் மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலக கூட்டரங்கில் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்ற சுய கணக்கெடுப்பு இணையவழி பதிவேற்றம் தொடா்பான ஆய்வுக் கூட்டம் மாவட்ட முதன்மை மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு அலுவலருமான மாவட்ட ஆட்சியா் சி.பி. ஆதித்யா செந்தில்குமாா் தலைமையில் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது.கூட்டத்தில் ஆட்சியா் பேசியதாவது:
மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு என்பது நாட்டின் வளா்ச்சித் திட்டங்கள், நலத்திட்டங்கள் மற்றும் நிா்வாகத் திட்டமிடலுக்கு அடிப்படையாக அமையும் மிக முக்கியமான பணியாகும். எனவே, இப்பணியில் ஈடுபடும் அலுவலா்கள் ஒவ்வொருவரும் முழு அா்ப்பணிப்புடனும், பொறுப்புணா்வுடனும் செயல்பட வேண்டும்.
பொதுமக்கள் தங்களது குடும்ப விவரங்களை இணையவழியில் தாங்களே பதிவு செய்து கொள்ளும் சுய கணக்கெடுப்பு வசதி தற்போது செயல்பாட்டில்
உள்ளது. இதன் பயன்கள் குறித்து பொதுமக்களுக்கு தெளிவாக எடுத்துரைத்து, அதிகளவில் இந்த வசதியை பயன்படுத்த ஊக்குவிக்க வேண்டும்.
சுய கணக்கெடுப்பை நிறைவு செய்யும் குடும்பங்களுக்கு வழங்கப்படும் குறியீட்டு எண்ணை பாதுகாப்பாக வைத்திருக்க வேண்டும் என்பதையும், வீடுகளுக்கு வருகை தரும் கணக்கெடுப்பாளா்களிடம் அந்த எண்ணை கட்டாயம் வழங்க வேண்டும் என்பதையும் பொதுமக்களிடம் எடுத்துரைக்க வேண்டும்.
வரும் ஆகஸ்ட் 1 முதல் 30-ஆம் தேதி வரை நடைபெறவுள்ள வீடுகள் வாரியான கணக்கெடுப்புப் பணிகளை முன்கூட்டியே திட்டமிட்டு மேற்கொள்ள வேண்டும். எந்த வீடும், எந்த குடும்பமும் விடுபடாத வகையில் முழுமையான கணக்கெடுப்பை உறுதி செய்ய வேண்டும்.
ரகசியம் காக்கப்படும்:
கணக்கெடுப்பின் போது சேகரிக்கப்படும் தகவல்கள் முழுமையாக ரகசியமாகப் பாதுகாக்கப்படும் என்பதையும், பொதுமக்களின் சந்தேகங்களுக்கு உரிய விளக்கங்களை அளித்து அவா்களின் ஒத்துழைப்பைப் பெற வேண்டும். மேலும், தங்கள் அலுவலகங்களில் பணியாற்றும் அனைத்து அலுவலா்கள், ஊழியா்களும் சுய கணக்கெடுப்பில் பங்கேற்பதை உறுதி செய்வதுடன், தாங்கள் வசிக்கும் பகுதிகளிலும் இந்த வசதி குறித்து விழிப்புணா்வை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்றாா்.
கடலூா் மாவட்டத்தில் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு-2027 பணிக்காக மொத்தம் 4,748 கணக்கீட்டாளா்கள் மற்றும் மேற்பாா்வையாளா்கள் நியமிக்கப்பட உள்ளனா். பொதுமக்களிடையே விழிப்புணா்வு ஏற்படுத்தும் வகையில் பல்வேறு பிரச்சார நடவடிக்கைகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.
இக்கூட்டத்தில் பல்வேறு துறைகளைச் சோ்ந்த அலுவலா்கள், அதிகாரிகள் மற்றும் பணியாளா்கள் கலந்து கொண்டனா்.
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