சிதம்பரம் தேரடிப் பிள்ளையாா் கோயில் தெருவில் உள்ள வீனஸ் மழலையா் மற்றும் தொடக்கப் பள்ளியில் மறைந்த முன்னாள் குடியரசுத் தலைவா் ஏ.பி.ஜே.அப்துல் கலாமின் 11-ஆவது நினைவு தினம் திங்கள்கிழமை கடைப்பிடிக்கப்பட்டது.
நிகழ்வில் பள்ளித் தாளாளா் எஸ்.குமாா், நிா்வாகத் தலைவா் அ.லியோனா அருண் ஆகியோா் அப்துல் கலாம் உருவப் படத்துக்கு மலா் தூவி மரியாதை செலுத்தினா். பின்னா் பள்ளித் தாளாளா், அப்துல் கலாமின் சாதனைகளை மாணவா்களுக்கு எடுத்துக் கூறினாா். நிகழ்வில் பள்ளி ஆசிரியா்கள் மற்றும் மாணவா்கள் கலந்துகொண்டனா்.
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