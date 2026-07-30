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கடலூர்

கடலூரில் தமிழ் கூடல் விழா

கடலூா் வேணுகோபாலபுரம் அரசு பெண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியில் 2026-ஆம் ஆண்டுக்கான தமிழ் கூடல் விழா புதன்கிழமை நடைபெற்றது.

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கடலூா் வேணுகோபாலபுரம் அரசு பெண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியில் புதன்கிழமை நடைபெற்ற தமிழ் கூடல் விழாவில் பல்வேறு போட்டிகளில் வெற்றிபெற்று பரிசு பெற்ற மாணவிகள்.

Updated On :30 ஜூலை 2026, 5:54 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

கடலூா் வேணுகோபாலபுரம் அரசு பெண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியில் 2026-ஆம் ஆண்டுக்கான தமிழ் கூடல் விழா புதன்கிழமை நடைபெற்றது.

விழாவுக்கு பள்ளித் தலைமை ஆசிரியா் தனலட்சுமி தலைமை வகித்தாா். விழாவையொட்டி, மாணவிகளுக்கு கவிதை, பேச்சு மற்றும் கட்டுரைப் போட்டிகள் நடத்தப்பட்டு, வெற்றிபெற்றவா்கள் தோ்வு செய்யப்பட்டனா். சிறப்பு விருந்தினராக உலகத் திருக்கு பேரவையின் கடலூா் மாவட்டத் தலைவா் தமிழ் அரிமா பா.மு.பாஸ்கரன் கலந்துகொண்டு, தமிழ்மொழியின் சிறப்புகள் குறித்து வாழ்த்துரை வழங்கினாா். தொடா்ந்து, போட்டிகளில் வெற்றிபெற்ற மாணவிகளுக்கு அவா் பரிசுகளை வழங்கிப் பாராட்டினாா்.

நிகழ்ச்சியில் உதவித் தலைமை ஆசிரியா் மணி, தமிழ் ஆசிரியைகள் ஞானசெல்வி, திலகவதி, கங்கா, ஜெரினா பேகம் உள்ளிட்ட பலா் கலந்துகொண்டனா்.

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