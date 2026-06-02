திமுக கடலூா் கிழக்கு மாவட்டம் சாா்பில் முன்னாள் முதல்வா் மு.கருணாநிதி 103-ஆவது பிறந்த நாள் விழா சிறப்பாக கொண்டாட வேண்டும் என்று, முன்னாள் அமைச்சா் எம்.ஆா்.கே.பன்னீா்செல்வம் தெரிவித்துள்ளாா்.
இதுகுறித்து அவா் திங்கள்கிழமை விடுத்துள்ள செய்தியில் தெரிவித்துள்ளதாவது: ஜூன் 3-ஆம் தேதி முன்னாள் முதல்வா் மு.கருணாநிதி பிறந்தநாள் விழாவை புத்தெழுச்சி நாளாக கொண்டாட வேண்டும் என திமுக தலைவா் மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளாா். அதன்படி, கடலூா் கிழக்கு மாவட்டத்தில் உள்ள மாநகரம், ஒன்றியம், நகரம், பேரூா் உள்ளிட்ட கிளை கழகங்கள் தோறும் கருணாநிதி உருவப் படத்திற்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தி, கொடியேற்றி, முன்னோடிகளுக்கு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கி, விளையாட்டுப் போட்டிகள் நடத்தி பரிசு வழங்கி, மாணவா்களுக்கு நோட்டு புத்தகம் வழங்கி கொண்டாட வேண்டும்.
இந்த நிகழ்ச்சியில் நாடாளுமன்றம் மற்றும் சட்டப்பேரவை உறுப்பினா்கள், நிா்வாகிகள், அனைத்து நிலை பொறுப்பாளா்கள் கலந்து கொள்ள வேண்டும் என கேட்டுக்கொண்டுள்ளாா்.