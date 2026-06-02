Dinamani
22 மாவட்டங்களுக்கு இன்று ‘மஞ்சள்’ எச்சரிக்கை!கோடையில் அதிகரிக்கும் மாரடைப்புகள்: எச்சரிக்கும் மருத்துவர்கள்லெபனானில் தாக்குதல்கள் தொடா்ந்தால் போா்நிறுத்தம் ரத்து: ஈரான் எச்சரிக்கைகுறு, சிறு, நடுத்தர நிறுவனங்களுக்கு கடன் வழங்க ரூ. 35,000 கோடி ஒதுக்கீடு
/
கடலூர்

கருணாநிதி பிறந்த நாளை சிறப்பாக கொண்டாட எம்.ஆா்.கே.பன்னீா்செல்வம் அழைப்பு

திமுக கடலூா் கிழக்கு மாவட்டம் சாா்பில் முன்னாள் முதல்வா் மு.கருணாநிதி 103-ஆவது பிறந்த நாள் விழா சிறப்பாக கொண்டாட வேண்டும் என்று, முன்னாள் அமைச்சா் எம்.ஆா்.கே.பன்னீா்செல்வம் தெரிவித்துள்ளாா்.

News image

எம்.ஆா்.கே.பன்னீா்செல்வம்

Updated On :2 ஜூன் 2026, 5:27 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

திமுக கடலூா் கிழக்கு மாவட்டம் சாா்பில் முன்னாள் முதல்வா் மு.கருணாநிதி 103-ஆவது பிறந்த நாள் விழா சிறப்பாக கொண்டாட வேண்டும் என்று, முன்னாள் அமைச்சா் எம்.ஆா்.கே.பன்னீா்செல்வம் தெரிவித்துள்ளாா்.

இதுகுறித்து அவா் திங்கள்கிழமை விடுத்துள்ள செய்தியில் தெரிவித்துள்ளதாவது: ஜூன் 3-ஆம் தேதி முன்னாள் முதல்வா் மு.கருணாநிதி பிறந்தநாள் விழாவை புத்தெழுச்சி நாளாக கொண்டாட வேண்டும் என திமுக தலைவா் மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளாா். அதன்படி, கடலூா் கிழக்கு மாவட்டத்தில் உள்ள மாநகரம், ஒன்றியம், நகரம், பேரூா் உள்ளிட்ட கிளை கழகங்கள் தோறும் கருணாநிதி உருவப் படத்திற்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தி, கொடியேற்றி, முன்னோடிகளுக்கு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கி, விளையாட்டுப் போட்டிகள் நடத்தி பரிசு வழங்கி, மாணவா்களுக்கு நோட்டு புத்தகம் வழங்கி கொண்டாட வேண்டும்.

இந்த நிகழ்ச்சியில் நாடாளுமன்றம் மற்றும் சட்டப்பேரவை உறுப்பினா்கள், நிா்வாகிகள், அனைத்து நிலை பொறுப்பாளா்கள் கலந்து கொள்ள வேண்டும் என கேட்டுக்கொண்டுள்ளாா்.

தொடர்புடையது

நாளை கருணாநிதி பிறந்த நாள் - திமுகவினா் நலத்திட்ட உதவி வழங்க வேண்டும்: கே.ஆா்.என்.ராஜேஸ்குமாா் எம்.பி.

நாளை கருணாநிதி பிறந்த நாள் - திமுகவினா் நலத்திட்ட உதவி வழங்க வேண்டும்: கே.ஆா்.என்.ராஜேஸ்குமாா் எம்.பி.

கருணாநிதி பிறந்தநாளில் நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்க வேண்டும்

கருணாநிதி பிறந்தநாளில் நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்க வேண்டும்

தில்லியில் இன்று முக்கியக் கூட்டம்: கா்நாடக முதல்வா் சித்தராமையாவுக்கு காங்கிரஸ் மேலிடம் அழைப்பு

தில்லியில் இன்று முக்கியக் கூட்டம்: கா்நாடக முதல்வா் சித்தராமையாவுக்கு காங்கிரஸ் மேலிடம் அழைப்பு

காரல் மாா்க்ஸ் பிறந்த தினம் கொண்டாட்டம்

காரல் மாா்க்ஸ் பிறந்த தினம் கொண்டாட்டம்

விடியோக்கள்

Podcast | முதல்வர் ஜோசஃப் விஜய்யின் திருச்சி பேச்சு சொல்லும் செய்தி! | News and Views | Epi - 41 |

Podcast | முதல்வர் ஜோசஃப் விஜய்யின் திருச்சி பேச்சு சொல்லும் செய்தி! | News and Views | Epi - 41 |

தீய சக்தியும் தீர்ந்துபோன சக்தியும்! - திருச்சியில் CM Vijay பேச்சு | Vijay full speech | TVK

தீய சக்தியும் தீர்ந்துபோன சக்தியும்! - திருச்சியில் CM Vijay பேச்சு | Vijay full speech | TVK

#ipl2026 | இப்படை தோற்கின் எப்படை வெல்லும்: ஆர்சிபி சாம்பியன்ஸ்! | RCB |

#ipl2026 | இப்படை தோற்கின் எப்படை வெல்லும்: ஆர்சிபி சாம்பியன்ஸ்! | RCB |

சோபாவுக்காக ஆசைப்படாத ஒரே கட்சி தேமுதிக! - பிரேமலதா விஜயகாந்த் பேட்டி

சோபாவுக்காக ஆசைப்படாத ஒரே கட்சி தேமுதிக! - பிரேமலதா விஜயகாந்த் பேட்டி