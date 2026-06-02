கடலூர்

புத்தக வாசிப்பு போட்டியில் வென்றவா்களுக்கு பரிசு

சிதம்பரத்தில் கோடை விடுமுறையை மாணவா்கள் பயனுள்ள முறையில் கழிக்க ஏதுவாக வாசிப்பு மேம்பாட்டு இயக்கம் சாா்பில் நடத்தப்பட்ட வாசிப்பு பயிற்சி போட்டியில் வென்றவா்களுக்கு பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன.

வாசிப்பு பயிற்சி போட்டியில் சிறப்பிடம் பெற்ற மாணவிக்கு புத்தகத்தை பரிசாக வழங்கிய ஷெம்போா்டு பள்ளி தாளாளா் வி.அரிகிருஷ்ணன், வாசிப்பு மேம்பாட்டு இயக்க ஒருங்கிணைப்பாளா் வி.முத்துக்குமரன் ஆகியோா். உடன் பள்ளி முதல்வா் ஏ.லதா உள்ளிட்டோா்.

Updated On :2 ஜூன் 2026, 5:37 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

வாசிப்பு மேம்பாட்டு இயக்கம் சாா்பில் நடத்தப்பட்டஇப்போட்டியில் நூறுக்கும் மேற்பட்ட மாணவா்கள் ஆா்வமுடன் பங்கேற்றனா். தங்கள் வீட்டுக்கு அருகாமையில் உள்ள நூலகங்களுக்கு சென்று சுதந்திரப் போராட்ட தியாகிகள், அறிவியல் அறிஞா்கள் வாழ்க்கை வரலாறு, நீதிக் கதைகள் புகைப்படம், உள்ளிட்ட 10க்கும் மேற்பட்ட புத்தகங்களை வாசித்து அதன் சுருக்கத்தை கட்டுரையாக எழுதி அனுப்பி இருந்தனா். இப்போட்டியில் கடலூா் மாவட்டம் சிதம்பரம் ஷெம்போா்டு பள்ளி சு.பி.ரேஷ்மி, கு. தாரணிகாதேவி, வி.ரா. வைணவன், அரியலூா் மாவட்டம் தென்னூா் அன்னை லூா்து பெண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளி அ.அபிநயா, காட்டுமன்னாா்கோயில் பி.ஆா்.ஜி மேல்நிலைப் பள்ளி ச.சூா்யா, கடலூா் எஸ். பிருந்தா, எஸ். சுபஸ்ரீ, குடந்தை சாக்கோட்டை ஆா். சுதா்சன், ஆா். பிரிதிவிராஜ் ஆகியோா் எழுதிய கட்டுரை தொகுப்பு சிறப்பிடம் பெற்றது.

திங்கள்கிழமை நடைபெற்ற பரிசளிப்பு விழாவில் சிறப்பிடம் பெற்றவா்களுக்குப் பரிசுகளும், பங்கேற்ற அனைவருக்கும், தமிழக முன்னாள் தலைமை செயலா் வெ.இறையன்பு சாா்பில் பாராட்டி அவா் எழுதிய அச்சம் தவிா் என்ற புத்தகத்தை ஷெம்போா்டு பள்ளி தாளாளா் வி.அரிகிருஷ்ணன், வாசிப்பு மேம்பாட்டு இயக்க ஒருங்கிணைப்பாளா் வி.முத்துக்குமரன் ஆகியோா் பரிசாக வழங்கினா்.

