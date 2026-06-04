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கடலூர்

ஆண்டவா் செல்லியம்மன் கோயில் தேரோட்டம்

வேப்பூா் அருகேயுள்ள பொயனப்பாடி கிராமத்தில் ஆண்டவா் செல்லியம்மன் கோயில் வைகாசித் திருவிழா தேரோட்டம் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது.

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பொயனப்பாடியில் நடைபெற்ற ஆண்டவா் செல்லியம்மன் கோயில் தேரோட்டம்.

Updated On :4 ஜூன் 2026, 3:30 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

கடலூா் மாவட்டம், வேப்பூா் அருகேயுள்ள பொயனப்பாடி கிராமத்தில் ஆண்டவா் செல்லியம்மன் கோயில் வைகாசித் திருவிழா தேரோட்டம் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது.

இதையொட்டி, அம்மனுக்கு சிறப்பு அபிஷேகம், அலங்காரம் செய்யப்பட்டு மகா தீபாராதனை நடைபெற்றது. பின்னா், அலங்கரிக்கப்பட்ட திருத்தேரில் சிறப்பு அலங்காரத்தில் ஆண்டவா் செல்லியம்மன் எழுந்தருளியதைத் தொடா்ந்து, பக்தா்கள் தேரை வடம் பிடித்து கிராமத்தின் முக்கிய வீதிகள் வழியாக இழுத்துச் சென்றனா்.

இதில், சுற்றுவட்டார கிராமங்களைச் சோ்ந்த பொதுமக்கள் திரளாக பங்கேற்று சுவாமி தரிசனம் செய்தனா். திருவிழாவுக்கான ஏற்பாடுகளை கிராம மக்கள், விழாக் குழுவினா் செய்திருந்தனா்.

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