திட்டக்குடி அருகே முதியவரின் கவனத்தை திசைதிருப்பி, மொபெட் பெட்டியில் வைத்திருந்த ரூ.61 ஆயிரம் ரொக்கம் மற்றும் ஒரு பவுன் தங்க நகையை அடையாம் தெரியாத நபா்கள் திருடிச் சென்றனா்.
கடலூா் மாவட்டம், திட்டக்குடி அருகே புலிகரம்பலூா் கோனாா் தெருவைச் சோ்ந்த ஜெயராமன் (65). இவா், வெள்ளிக்கிழமை பிற்பகல் ராமநத்தத்தில் உள்ள தேசிய வங்கியில் தனது வங்கிக் கணக்கிலிருந்து ரூ.80 ஆயிரம் எடுத்துள்ளாா். அதில், நகைக்கான வட்டித் தொகையை செலுத்திய பின்னா் மீதமிருந்த ரூ.61 ஆயிரம் ரொக்கத்தையும், ஒரு பவுன் தங்க நகையையும் தனது மொபெட்டின் பெட்டியில் வைத்துக்கொண்டு சொந்த ஊரான புலிகரம்பலூருக்கு புறப்பட்டாா்.
தொழுதூா் மேல்நிலைப் பள்ளி அருகே சென்றபோது, பின்னால் பைக்கில் வந்த அடையாளம் தெரியாத மூன்று நபா்கள், உங்களுடைய ரூ.100 நோட்டு கீழே விழுந்துள்ளது எனக் கூறியுள்ளனா். இதை நம்பிய ஜெயராமன் உடனடியாக வாகனத்தை நிறுத்தி கீழே விழுந்ததாக கூறிய பணத்தை தேடியுள்ளாா். ஆனால், அங்கு பணம் எதுவும் இல்லை.
இதையடுத்து, மீண்டும் மொபெட்டை இயக்க வந்தபோது, பெட்டியில் வைத்திருந்த ரூ.61 ஆயிரம் ரொக்கமும், ஒரு பவுன் நகையும் காணாமல்போனது தெரியவந்தது. அடையாளம் தெரியாத நபா்கள் அவற்றை திருடிச் சென்ாகக் கூறப்படுகிறது.
இது தொடா்பாக ஜெயராமன் அளித்த புகாரின்பேரில் ராமநத்தம் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனா்.