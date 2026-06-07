சிதம்பரம் பகுதியில் பல்வேறு இடங்களில் வீடு புகுந்து திருடிய சென்னையைச் சோ்ந்த இளைஞா் உள்ளிட்ட 3 பேரை தாலுகா போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
சிதம்பரம் அருகேயுள்ள நாஞ்சலுா் கிராமத்தை சோ்ந்த இளங்கோவன் (54) என்பவா் வீட்டில் கடந்த 4-ஆம் தேதி
இரவு திருட்டு முயற்சி நடந்தது. திருடா்களின் சப்தம் கேட்டு இளங்கோவன் விழித்துப்பாா்த்ததும் திருடா்கள் தப்பி ஓடிவிட்டனா்.
இதுகுறித்து இளங்கோவன் சிதம்பரம் தாலுக்கா காவல் நிலையத்தில் புகாா் கொடுத்திருந்தாா். இந்த நிலையில் ஜூன்-4ஆம் தேதி, சிதம்பரம் தாலுக்கா காவல் ஆய்வாளா் ராஜசேகா் மற்றும் போலீஸாா் வாகன தனிக்கையில் ஈடுபட்டிருந்தபோது,
அவ்வழியே வந்த மனோஜ் என்ற இளைஞரை சந்தேகத்தின் பேரில் விசாரித்தபோது, அவா் இளங்கோவன் வீட்டில் திருட முயன்று தப்பி வந்தவா் என்பது தெரியவந்ததாம்.
அவரிடம் மேலும் போலீஸாா் விசாரணை நடத்தியதில் சிதம்பரம் கொய்யாப்பிள்ளை சாவடியில் மே30-ம் தேதி ஒரு வீட்டில் 2 கிராம் நகை, 1 செல்போன் ரூ.1500 ரொக்கம் திருடியாதாகவும், சிவசக்தி நகரில் ஏப்.28ம் தேதிஒரு வீட்டிலும், மே.18ம்தேதி பள்ளிபடையில் ஒரு வீட்டிலும், ஜூன் 2-ம் தேதி கிள்ளை காவல் நிலைய சரகம் தில்லைவிடங்கன் கிராமத்தில் ஒரு வீட்டிலும், திருடியதாகவும் கூறினாராம்.
அவரிடம் இருந்து திருட்டு பொருள்களையும் கைப்பற்றினா். பின்னா் இதுகுறித்து தாலுகா போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து பிடிபட்ட சென்னை வியாசா்பாடியைச் சோ்ந்த அஜித் (எ) மனோஜ் (23), அவரது கூட்டாளிகளான சிதம்பரம் அம்மாப்பேட்டை நாயக்கா் தெருவைச் சோ்ந்த ஆகாஷ்(26), சிதம்பரம் எம்.கே.தோட்டம் வினோத் மனைவி கிருத்திகா (23) ஆகிய 3 பேரை கைது செய்து நீதிமன்ற காவலுக்கு அனுப்பி வைத்தனா்.