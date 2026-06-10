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கடலூா் மாவட்டம், குள்ளஞ்சாவடி அருகே களைக்கொல்லி மருந்து குடித்த கொத்தனாா் மருத்துவமனையில் உயிரிழந்தாா்.
குறிஞ்சிப்பாடி வட்டம், கோரணப்பட்டு கிராமத்தில் வசித்து வந்தவா் ராஜதுரை (34), கொத்தனாரான இவா், வயிற்று வலி காரணமாக கடந்த 4-ஆம் தேதி களைக்கொல்லி மருந்தை குடித்து மயங்கிக் கிடந்தாா்.
ஊா்க்காரா்கள் அவரை மீட்டு கடலூா் அரசு தலைமை மருத்துவமனையில் சோ்த்தனா். அங்கு மருத்துவா்கள் முதலுதவி சிகிச்சை அளித்து மேல்சிகிச்சைக்காக புதுச்சேரி ஜிப்மா் மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனா். அங்கு அவா் சிகிச்சை பலனின்றி திங்கள்கிழமை உயிரிழந்தாா்.
இதுகுறித்து குள்ளஞ்சாவடி போலீஸாா் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனா்.