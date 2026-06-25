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கடலூர்

அண்ணாமலைப் பல்கலை. மாணவா் சோ்க்கை: விண்ணப்பிக்க ஜூன் 30 கடைசி நாள்

கடலூா் மாவட்டம், சிதம்பரம் அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகத்தில் இளநிலை, முதுநிலை, முதுநிலை பட்டயம், பட்டயம், எக்ஸிகியூடிவ் பட்டப் படிப்புகள் மற்றும் சான்றிதழ் படிப்புகளுக்கு மாணவா் சோ்க்கைக்கான விண்ணப்ப விநியோகம் கடந்த மே 1-ஆம் தேதி தொடங்கியது. இது, வரும் 30-ஆம் தேதியுடன் முடிவடைகிறது.

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விண்ணப்பிக்கலாம் - கோப்புப்படம்

Updated On :25 ஜூன் 2026, 6:27 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

கடலூா் மாவட்டம், சிதம்பரம் அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகத்தில் இளநிலை, முதுநிலை, முதுநிலை பட்டயம், பட்டயம், எக்ஸிகியூடிவ் பட்டப் படிப்புகள் மற்றும் சான்றிதழ் படிப்புகளுக்கு மாணவா் சோ்க்கைக்கான விண்ணப்ப விநியோகம் கடந்த மே 1-ஆம் தேதி தொடங்கியது. இது, வரும் 30-ஆம் தேதியுடன் முடிவடைகிறது.

மேலும், மாணவா்கள் பல்கலைக்கழகத்தின் அதிகாரபூா்வ இணையதளம் மூலமும் விண்ணப்பிக்கலாம் என பதிவாளா் ஆா்.சிங்காரவேலு தெரிவித்துள்ளாா்.

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