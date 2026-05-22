புதுச்சேரி

புதுச்சேரி பல்கலை. முதுநிலை படிப்புகளுக்கு ஜூன் 11-க்குள் விண்ணப்பிக்கலாம்

புதுச்சேரி பல்கலைக்கழகம் - கோப்புப்படம்

Updated On :23 மே 2026, 12:50 am IST

புதுச்சேரி மத்திய பல்கலைக்கழகத்தில் முதுநிலை பட்ட மேற்படிப்பு மற்றும் முதுநிலை பட்டய மேற்படிப்பு படிக்க விரும்புவோா் ஆன்லைனில் விண்ணப்பங்களை வரும் ஜூன் 11-க்குள் விண்ணப்பிக்கலாம்.

இது தொடா்பாக மத்திய பல்கலைக்கழகம் வியாழக்கிழமை வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு: புதுச்சேரி மத்திய பல்கலைக்கழகத்தில் பல்வேறு முதுநிலை பட்ட மேற்படிப்பு, முதுநிலை பட்டய மேற்படிப்புகளில் சேர ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்கலாம்.

பிஜி மற்றும் பிஜி டிப்ளமோ படிப்புகளுக்கு க்யூட்- பிஜி 2026 தோ்வு அடிப்படையில் சோ்க்கை நடக்கும். வரும் ஜூன் 11 வரை ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்கலாம்.

விண்ணப்பதாரா்கள் பல்கலைக்கழக இணையதளத்தில் உள்ள தகவல் சிற்றேட்டையும் பாா்க்கலாம். தோ்வுக்கான விண்ணப்ப கட்டணம் ரூ. 250 ஆகும். ஒவ்வொரு கூடுதல் படிப்புக்கும் தலா ரூ. 100 கூடுதலாக செலுத்த வேண்டும்.

எஸ்சி, எஸ்டி பிரிவினருக்கு விண்ணப்பக் கட்டணம் ரூ.150. அவா்கள் ஒவ்வொரு படிப்புக்கும் கூடுதலாக ரூ. 50 செலுத்த வேண்டும். இந்தக் கட்டணம் திருப்பி தரப்படமாட்டாது. மூன்றாம் பாலினத்தவருக்கு கட்டணம் இலவசம்.

