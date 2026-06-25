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கடலூர்

மதிமுகவின் அரசியல் நிலைப்பாடு; ஜூன் 27-க்கு பிறகு அறிவிப்பு: வைகோ

மதிமுகவின் அரசியல் நிலைப்பாடு குறித்து வரும் 27-இல் நடைபெறும் பொதுக்குழு கூட்டத்துக்குப் பிறகு அறிவிக்கப்படும், அதுவரை எந்தவொரு கருத்தும் தெரிவிக்க மாட்டேன் என்று அக்கட்சியின் பொதுச் செயலா் வைகோ தெரிவித்தாா்.

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வைகோ.

Updated On :25 ஜூன் 2026, 6:43 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

மதிமுகவின் அரசியல் நிலைப்பாடு குறித்து வரும் 27-இல் நடைபெறும் பொதுக்குழு கூட்டத்துக்குப் பிறகு அறிவிக்கப்படும், அதுவரை எந்தவொரு கருத்தும் தெரிவிக்க மாட்டேன் என்று அக்கட்சியின் பொதுச் செயலா் வைகோ தெரிவித்தாா்.

கடலூா் மாவட்டம், நெல்லிக்குப்பத்தில் மதிமுக நகரச் செயலா் ஆதித்யா இல்லத் திருமண விழாவில் வைகோ புதன்கிழமை கலந்துகொண்டு மணமக்களை வாழ்த்தினாா். பின்னா், அவா் பேசியது:

மதிமுகவின் அடுத்தகட்ட அரசியல் நிலைப்பாடு குறித்து வரும் 26-ஆம் தேதி செயற்குழுக் கூட்டமும், 27-ஆம் தேதி பொதுக்குழுக் கூட்டமும் நடைபெறவுள்ளது. அந்தக் கூட்டங்களுக்குப் பிறகு கட்சியின் நிலைப்பாடு குறித்து அறிவிப்பேன். அதுவரை இது தொடா்பாக எந்தக் கருத்தையும் தெரிவிக்க மாட்டேன் என்றாா்.

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