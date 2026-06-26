Dinamani
தமிழக அரசின் தில்லி சிறப்பு பிரதிநிதியாக வெங்கட நாராயணா நியமனம்!ஆபரேஷன் சிந்தூரில் 6 வீரர் வீரமரணம்! ஓராண்டு கழித்து பெயர்களை வெளிட்ட மத்திய அரசு!ஜூலை இறுதியில் தவெக அரசின் முதல் பட்ஜெட் தாக்கல்? நெல்லை எக்ஸ்பிரஸ் சேவையில் மாற்றம்! திருச்சி கிழக்கில் போட்டியா? மு.க. ஸ்டாலின் பதில்! ஜூலை 1-ல் இபிஎஸ் தலைமையில் அதிமுக மகளிரணி கூட்டம்! வேளாங்கண்ணி எக்ஸ்பிரஸ் மீண்டும் எழும்பூரிலிருந்து இயக்கம்!சென்னை உள்பட 6 மாவட்டங்களில் நாளை கனமழை!அமோனியா வாயு கசிவு: பலி எண்ணிக்கை 14 ஆக உயர்வு!தூய்மைப் பணிகளை தனியார்மயமாக்கும் டெண்டர் ரத்து!
/
கடலூர்

வெண்புள்ளி விழிப்புணா்வு உறுதிமொழி ஏற்பு

News image
Updated On :26 ஜூன் 2026, 6:40 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

சிதம்பரம் வீனஸ் மழலையா் மற்றும் தொடக்கப் பள்ளியில் ஆசிரியா்கள், மாணவா்களால் வெண்புள்ளி விழிப்புணா்வு உறுதிமொழி வியாழக்கிழமை ஏற்கப்பட்டது (படம்).

பள்ளித் தாளாளா் எஸ்.குமாா், முதல்வா் எஸ்.லியோ பெஸ்கிராவ் ஆகியோா் முன்னிலையில் நடைபெற்ற இந்த நிகழ்வில், பள்ளி ஆசிரியை லாவண்யா வெண்புள்ளி விழிப்புணா்வு உறுதிமொழியை வாசிக்க, மாணவா்கள், ஆசிரியா்கள் உறுதிமொழியை ஏற்றனா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

‘போதைப்பொருள் இல்லாத இந்தியா’: ஐஓபி ஊழியா்கள் உறுதிமொழி ஏற்பு

‘போதைப்பொருள் இல்லாத இந்தியா’: ஐஓபி ஊழியா்கள் உறுதிமொழி ஏற்பு

மருத்துவக் கல்லூரியில் விழிப்புணா்வு பேரணி

மருத்துவக் கல்லூரியில் விழிப்புணா்வு பேரணி

போதைப்பொருள் ஒழிப்பு தின உறுதிமொழி ஏற்பு

போதைப்பொருள் ஒழிப்பு தின உறுதிமொழி ஏற்பு

இயற்கை வேளாண்மை விழிப்புணா்வுப் பேரணி

இயற்கை வேளாண்மை விழிப்புணா்வுப் பேரணி

விடியோக்கள்

இடதுசாரிகள் மேல் திமுகவுக்கு ஏன் இவ்வளவு கோபம்? | Poet Salma MP | DMK | TVK | CM Vijay | MK Stalin

இடதுசாரிகள் மேல் திமுகவுக்கு ஏன் இவ்வளவு கோபம்? | Poet Salma MP | DMK | TVK | CM Vijay | MK Stalin

Angikaaram Movie Review | Dinamani Talkies | J. Rajesh | Thenpathiyan

Angikaaram Movie Review | Dinamani Talkies | J. Rajesh | Thenpathiyan

Con City Movie review | ஏமாறாதே... ஏமாற்றாதே... | Arjun Das | Anna Ben | Yogi Babu

Con City Movie review | ஏமாறாதே... ஏமாற்றாதே... | Arjun Das | Anna Ben | Yogi Babu

மெஸ்ஸியைத் துரத்தும் எம்பாபே! | FIFA | FIFA World Cup | Messi |

மெஸ்ஸியைத் துரத்தும் எம்பாபே! | FIFA | FIFA World Cup | Messi |